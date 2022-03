Dolnośląskie: w Jaworze powstanie nowa bocznica i centrum logistyczne dla fabryki Mercedesa

Budowę nowej bocznicy kolejowej i centrum logistycznego dla fabryki Mercedesa w Jaworze (Dolnośląskie) przewiduje umowa podpisana przez Mercedes-Benz Manufacturing Poland i Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”. Koszt inwestycji to kilkadziesiąt mln zł.

Prace dotyczące nowej inwestycji, która ma powstać przy fabryce Mercedesa w Jaworze, mają rozpocząć się za kilka miesięcy i zakończyć w 2024 r. Nowa infrastruktura transportowa ma służyć dystrybucji baterii elektrycznych z Jawora do fabryk Mercedesa na świecie - podał w czwartek w komunikacie przesłanym PAP Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Prezes Zarządu Mercedes-Benz Manufacturing Poland Andreas Schenkel podkreślił, że celem spółki jest dążenie w jaworskiej fabryce do neutralności pod względem emisji CO2. "Zakład zasilany jest w 100 proc. energią odnawialną. Kolejnym krokiem redukcji CO2 jest obszar logistyki. Dzięki nowej bocznicy kolejowej zminimalizujemy transport drogowy do i z fabryki" - powiedział Schenkel.

Dla wałbrzyskiej strefy Mercedes-Benz Manufacturing Poland jest "strategicznym partnerem" - mówił natomiast prezes WSSE Piotr Wojtyczka. "Cieszymy się, że WSSE może wnieść istotny wkład w realizację tak ważnego projektu (…), a kolejna wspólna inwestycja jest dowodem na to, że nasza współpraca układa się znakomicie" - powiedział Wojtyczka.

Nowa inwestycja obejmuje budowę bocznicy kolejowej oraz centrum logistycznego na terenie fabryki Mercedesa w Jaworze. "Bocznica połączona będzie z linią kolejową nr 137 Kędzierzyn Koźle - Kamieniec Ząbkowicki - Legnica. Na powierzchni 2,6 ha powstanie centrum logistyczne, czyli nowoczesna platforma przeładunkowa z zawansowaną technologiczne infrastrukturą, przeznaczoną w szczególności do obsługi transportu baterii litowo-jonowych z Jawora do fabryk samochodowych Mercedesa na świecie" - podano w komunikacie.

Inwestycja będzie finansowana ze środków Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" oraz Mercedes-Benz Manufacturing Poland. Jej koszt oszacowano na kilkadziesiąt milionów złotych.

Fabryka Mercedes-Benz w Jaworze jest częścią sieci produkcyjnej Mercedes-Benz Powertrain (produkcja silników i napędów) i miejscem produkcji wysoko wydajnych, czterocylindrowych silników benzynowych i wysokoprężnych, a także baterii do samochodów Mercedes-Benz typu hybryd plug-in i elektrycznych modeli Mercedes EQ. Fabryka produkuje baterie do hybryd plug-in dla Klasy C, E i S od 2020 roku, a w zeszłym roku rozszerzyła swoją ofertę o systemy baterii do elektrycznych kompaktowych SUV-ów Mercedes-EQ.