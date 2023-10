Dom mody Prada zaprojektuje skafandry dla astronautów NASA

Słynny włoski dom mody będzie współpracował z teksańskim startupem Axiom Space przy projektowaniu kombinezonów dla astronautów, którzy wezmą udział w misji Artemis III. Taką wiadomość przekazali przedstawiciele obu firm. Artemis III to pierwsza misja, w której na Księżyc poleci kobieta.

Axiom Space to firma, która zaprojektowała pierwszą komercyjną stację kosmiczną, a obecnie ma kontrakt z NASA na stworzenie skafandrów dla astronautów dla uczestników planowanej na 2025 rok misji księżycowej Artemis III. Do współpracy przy tym projekcie jej szefowie zaprosili projektantów założonego w 1913 roku włoskiego domu mody Prada. Jak głosi umowa zawarta między tymi firmami, celem współpracy jest opracowanie rozwiązań w zakresie materiałów i cech konstrukcyjnych odzieży, która ma zapewnić astronautom ochronę w przestrzeni kosmicznej i w warunkach księżycowych oraz umożliwić szerszą niż dotychczas eksplorację powierzchni Księżyca.

"Jesteśmy podekscytowani współpracą z Pradą przy projektowaniu kombinezonu kosmicznego Axiom Extravehcular Mobility Unit. Ekspertyza techniczna Prady w zakresie surowców, technik produkcji i innowacyjnych koncepcji projektowych pozwoli opracować zaawansowane technologie, które posłużą nie tylko zapewnieniu astronautom komfortu na powierzchni Księżyca, lecz także jakże potrzebnemu uwzględnieniu czynnika ludzkiego, czego brakowało starszym skafandrom kosmicznym" - powiedział podczas konferencji dyrektor generalny Axiom Space, Michael Suffredini.

Zadowolony jest też Lorenzo Bertelli, dyrektor ds. marketingu Grupy Prada. Jak podkreślił, dla jego firmy, której etos każe nieustannie wybiegać w przyszłość, współpraca z Axiom Space i możliwość włączenia się w historyczną misję Artemis III to prawdziwy zaszczyt. "Dziesięciolecia eksperymentów, najnowocześniejsze technologie i know-how w zakresie projektowania, które zdobyliśmy od lat 90., gdy Luna Rossa walczyła o Puchar Ameryki, znajdą teraz zastosowane przy projektowaniu skafandra kosmicznego dla misji Artemis. To prawdziwe święto potęgi ludzkiej kreatywności i innowacji, które przyczyniają się do rozwoju cywilizacji" - powiedział, nawiązując do wieloletniej współpracy Prady z żeglarskim teamem marki Pirelli, który rywalizował w największych regatach świata.

Misja Artemis III, planowana przez NASA na rok 2025, będzie pierwszym załogowym lądowaniem na Księżycu od czasu Apollo 17 w grudniu 1972 roku. Po raz pierwszy też na Srebrnym Globie stanie kobieta. (PAP Life)

