Donald Trump ma obawy dotyczące umowy o wykupie TikToka

Jak podaje dziennik "Financial Times", prezydent USA Donald Trump wyraził swoje obawy dotyczące umowy o wykupie TikToka przez firmę Oracle i stwierdził, że nie będzie zadowolony, jeśli chińska firma ByteDance utrzyma większościowe udziały w nowopowstałej spółce.

"Koncepcyjnie... nie podoba mi się to" - powiedział prezydent cytowany przez londyńską gazetę. "Nie powiedziano mi tego... w takim wypadku, ja nie będę zadowolony" - skomentował Trump, odnosząc się do wcześniejszych informacji na temat formy współpracy amerykańskiej firmy Oracle z chińską spółką ByteDance, do której należy obecnie TikTok. Oracle, jak pisał "Financial Times", ma stać się po wykupieniu części TikToka partnerem technologicznym ByteDance, firma ta jednak zachowa większość udziałów w nowopowstałej firmie, której siedziba będzie zlokalizowana w USA.

W sierpniu, jak przypomina "FT", amerykański prezydent zapowiedział, że jeśli do 20 września TikTok nie zostanie wykupiony przez amerykańską spółkę, wprowadzi zakaz korzystania z tej aplikacji w całym kraju na mocy rozporządzenia wykonawczego. Obecnie Trump uważa, że nie poinformowano go na temat szczegółów umowy pomiędzy firmą Oracle a ByteDance. "To musi być 100-procentowe (przejęcie - PAP), jeśli chodzi o względy bezpieczeństwa narodowego" - powiedział prezydent USA.

Administracja Białego Domu ocenia, że TikTok, który gromadzi bardzo duże ilości danych na temat użytkowników, a w Stanach Zjednoczonych z aplikacji korzysta ok. 100 mln osób, może być wykorzystywany przez Pekin do gromadzenia informacji o Amerykanach w celach wywiadowczych.

"Financial Times", powołując się na źródła bliskie sprawie, pisze, że zdaniem osób zaangażowanych w negocjacje dotyczące przejęcia TikToka przez Oracle obecna forma umowy pomiędzy oboma firmami rozwiewa wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa. Zdaniem rozmówców dziennika, którzy osobiście uczestniczyli w negocjacjach z rządem USA, wśród urzędników wspierających zatwierdzenie obecnego kształtu umowy znajdują się minister skarbu USA Steven Mnuchin, a także minister handlu Wilbur Ross. Z ustaleniami, jakie zapadły między Oracle a ByteDance, zgadzają się również prokurator generalny USA William Barr oraz doradca, a jednocześnie zięć prezydenta, Jared Kushner.

Źródła "FT" twierdzą, że w sprawie umowy do tej pory nie wypowiedział się sekretarz stanu Mike Pompeo, który znany jest ze swojej nieustępliwości wobec Chin, gdyż poprosił o szczegóły porozumienia obu firm.