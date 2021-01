Donald Trump z zakazem na Facebooku do końca kadencji

Firma Facebook Inc. rozszerzyła zakaz korzystania z kont na Facebooku i Instagramie wobec ustępującego prezydenta USA Donalda Trumpa na co najmniej dwa tygodnie, do zakończenia procesu przekazania władzy - ogłosił w czwartek prezes firmy Mark Zuckerberg.

"Uważamy, że ryzyko związane z pozwoleniem prezydentowi na dalsze korzystanie z naszych usług w tym okresie jest po prostu zbyt duże" - napisał Zuckerberg na Facebooku.

Twitter Inc. i Snap Inc. również tymczasowo zablokowały w środę konta Trumpa.

Tego dnia Trump opublikował na Twitterze nagranie wideo, w którym wzywa swoich zwolenników, z których część wtargnęła do budynku Kongresu podczas toczącego się tam posiedzenia mającego ostatecznie uznać wygraną Joe Bidena w wyborach prezydenckich, do pokojowego rozejścia się do domów. Prezydent USA mówił jednocześnie o tym, że "wybory skradziono", powtórzył, że zostały one sfałszowane.