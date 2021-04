Doradztwo i infrastruktura dla innowatorów w ramach Strefy Pomysłodawcy

W ramach Strefy Pomysłodawcy innowatorzy będą mogli uzyskać dostęp do niezbędnej infrastruktury, zweryfikować swoje pomysły biznesowe i skorzystać z doradztwa biznesowego oraz technologicznego - zapowiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Ocenił, że "Polacy (...) są narodem kreatywnym, często jednak te pomysły nie wychodzą jednak poza fazę koncepcyjną", m.in. ze względu na brak środków.

"Chcemy pomóc innowatorom w spełnieniu ich marzeń o biznesie" - zadeklarował wicepremier.

Gowin zapowiedział, że w ramach uruchamianego projektu Strefy Pomysłodawcy, który ma być częścią Planu dla Pracy i Rozwoju, polscy innowatorzy "będą mogli uzyskać dostęp do niezbędnej infrastruktury, będą mogli zweryfikować swoje pomysły biznesowe, (...) skorzystać z doradztwa biznesowego oraz technologicznego, a także w zakresie wymagań, którym muszą sprostać przedsiębiorcy", gdyż na końcu każdy patent musi przejść test, jakim jest wdrożenie gospodarcze - poinformował szef MRPiT.

Jak poinformował, "liczne analizy ekonomiczne wskazują, że przedsiębiorcy wytwarzający prawa własności intelektualnej odnotowują wyższe wyniki finansowe i ekonomiczne od tych, którzy nie są właścicielami takich praw".

Według Gowina przedsiębiorcy, którzy są właścicielami praw własności intelektualnej w przeliczeniu na jednego pracownika mają przychód wyższy o 20 proc. "To kluczowa przewaga konkurencyjna" - powiedział szef MRPiT.

Znak towarowy z kolei to według wicepremiera "nie tylko istotny składnik majątku przedsiębiorcy, który sam w sobie może być źródłem dochodu, to również skuteczne narzędzie promocyjne, które może być wykorzystywane do uwiarygodniania przedsiębiorstwa - dlatego bardzo ważne jest prawidłowe zabezpieczenie go przed ewentualnymi naruszeniami".

"Jako ministerstwo, chcąc spopularyzować ochronę znaków towarowych, zgłosiliśmy do Urzędu Patentowego znak słowno-graficzny Plan dla Pracy i Rozwoju - Praca, Rozwój, Bezpieczeństwo" - poinformował wicepremier.