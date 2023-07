Doskonałe wyniki informatycznej grupy

Grupa Transition Technologies, dostawca rozwiązań informatycznych dla energetyki, przemysłu i medycyny, podsumowała pierwsze półrocze tego roku. Wyniki należą do najwyższych w historii tej grupy.

Całkowite przychody wszystkich spółek grupy Transition Technologies w pierwszym półroczu tego roku osiągnęły rekordowy poziom ponad 390 mln zł. To wzrost o 18 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

- Znakiem rozpoznawczym Transition Technologies jest ciągły wzrost. Pomimo stosunkowo trudnego otoczenia gospodarczego w 2023 r., cały czas utrzymujemy tendencję zwiększania przychodów - mówi Konrad Świrski, prezes Transition Technologies.

Grupa jest dostawcą rozwiązań informatycznych, a swoją działalność koncentruje na obszarach outsourcingu i managed services dla dużych korporacji oraz projektów w sektorze energetycznym, przemysłowym, ochrony zdrowia i administracji publicznej.

Rynek pozostaje pełen wyzwań, także dla branży IT

- Wszystkie polskie firmy IT mierzą się ze splotem mniej korzystnych zdarzeń: mniejsza dynamika zamówień z rynków zagranicznych, mniej korzystne kursy walutowe dla eksporterów, ciągły wzrost kosztów pracy i konieczność rekrutowania najlepszych specjalistów - ocenia Konrad Świrski.

Grupa działa też na rynkach międzynarodowych - udział dostaw poza Polskę sięga 60 proc. W jej skład wchodzi 10 spółek. Firma posiada 23 biura na trzech kontynentach, w których zatrudnia ponad 2 tys. osób.

Trudne czasy, które dają lekką nadzieję na poprawę

- Wszyscy widzimy nieco trudniejsze czasy dla rynków IT i może nie recesję, ale znaczne spowolnienie dynamiki, co oczywiście oznacza konieczność bardziej efektywnej walki o marże. Widzimy lekką poprawę w ostatnich miesiącach, ale generalnie rok 2023 będzie dla rynków outsourcingowych - klienci zagraniczni - dość trudny, choć my wciąż celujemy w okolicę 15 proc. EBITDA - mówi Sebastian Sokołowski, prezes Transition Technologies Managed Services.

- (…) Warto podkreślić, że polski rynek przemysłowy radzi sobie stosunkowo dobrze, dzięki dostępowi do środków na cyfryzację. Wciąż zauważamy technologiczną gonitwę, która ma na celu dorównanie przemysłowi z zachodu. Jednak bazując na lekkim optymizmie z zachodu widzimy powrót do większego popytu na nasze usługi IT i spodziewamy się, że zakończymy rok z rekordowymi przychodami - komentuje Szymon Bartkowiak, prezes Transition Tehnologies PSC.