Dostawca Apple TSMC przewiduje 45-proc. wzrost kwartalnych przychodów

Zaopatrujący m.in. Apple dostawca czipów Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) przewiduje 45-proc. wzrost zysków w I kwartale 2020 r. Powodem ma być rosnące zainteresowanie smartfonami 5G - podała w czwartek agencja Reutera.

W kwartale styczeń-marzec TSMC spodziewa się przychodów w granicach 10,2-10,3 mld dolarów. W tym samym okresie rok temu było to 7,1 mld USD.

Za czwarty kwartał firma zgłosiła zaś 16 proc. wzrost zysków w porównaniach rok do roku, do poziomu 116 mld dolarów tajwańskich. Był to wynik powyżej oczekiwań analityków.

Przychody wzrosły o 10 proc. do 10,39 mld USD, nieznacznie wyżej od wcześniejszych prognoz firmy, lecz nieco poniżej oczekiwań analityków na poziomie 10,55 mld USD.

Wyniki za IV kw. wspierane miały być przez popyt na flagowe smartfony, pierwsze wdrożenia sieci 5G i zastosowań komputerowych wykorzystujących części TSMC w architekturze 7 nm - wskazał dyrektor finansowy spółki Wendell Huang. Wśród klientów tajwańskiej firmy znajdują się m.in Apple, Qualcomm czy Huawei.

"Mimo sezonowości produktów mobilnych spodziewamy się, że firma będzie wspierana przez utrzymujący się wzrost (dostarczania na rynek) telefonów 5G" - powiedział Huang. Agencja przypomniała, że sektor smartfonów od trzech lat notował spadki, ale zainteresowanie urządzeniami 5G może odwrócić ten trend.

TSMC zakłada jednak, że na działanie firmy nie wpłynie trwający konflikt handlowy między USA i Chinami. W środę strony podpisały pierwszą część porozumienia handlowego. Dokument przewiduje m.in. zwiększenie zakupów amerykańskich produktów przez ChRL oraz ograniczenie wojny celnej. Reuter przypomniał, że wiele trudnych spraw, np. kwestia firmy Huawei, pozostało jednak nierozwiązanych.

Jednocześnie TSMC spodziewa się, że światowy rynek produkcji czipów na zlecenie urośnie w 2020 r. o 17 proc., przewyższając ok. 8-proc. wzrost całego sektora podzespołów elektronicznych. W 2019 r. akcje tajwańskiej firmy wzrosły o ponad 50 proc., a w styczniu zaobserwowano ich rekordowy wyż.