Dostawca odnowionych iPhone'ów pozyskał 124 mln dol. na rozwój

Firma Swappie, dostawca odnowionych iPhone'ów, serią C o wartości 124 mln dolarów (108 mln euro), zamyka największą jak dotąd rundę finansowania, prowadzoną przez fundusz Verdane. Swappie chce poszerzyć skalę działania i prawie dwukrotnie zwiększyć liczbę pracowników, tak by uczynić z gospodarki cyrkularnej smartfonów masowe zjawisko. W Polsce Swappie jest obecne od 2021 roku.

Z myślą o środowisku

W 2021 roku Swappie podwoiło zasięg, poszerzając obszar działania z ośmiu do 15 krajów, w tym Polskę. Na 12 rynków firma weszła już w czasie pandemii. Swappie zdobyło pozycję lidera w branży odnowionych smartfonów na większości z nich, w tym w Finlandii, Szwecji i we Włoszech. Teraz planuje znacznie zwiększyć na nich dostępność wysokiej jakości odnowionych urządzeń i budować zaufanie konsumentów do tej kategorii produktów. Będzie się to wiązało ze zwiększeniem zatrudnienia z obecnych 1,2 tys. osób do 2,2 tys. pracowników do końca 2022 roku.Swappie zwraca uwagę, że rośnie świadomość konsumentów co do wpływu elektroodpadów na środowisko. Ekologia i zrównoważony rozwój to jedne z głównych czynników skłaniających klientów Swappie do zakupu odnowionego telefonu zamiast nowego.- Ludzie coraz częściej szukają sposobów na zmniejszenie swego negatywnego wpływu na środowisko i zauważają, że kupowanie smartfonów to obszar, któremu praktycznie każdy z nas może się przyjrzeć. Wszyscy chcemy świetnej technologii, ale wcale nie musimy jej mieć kosztem Planety - mówi Sami Marttinen.Szacuje się, że globalnie smartfony wygenerują w tym roku 146 milionów ton emisji dwutlenku węgla, z czego 83 proc. związane będzie z produkcją, logistyką dostaw 1,4 mld nowych smartfonów i używaniem przez pierwszy rok od zakupu (Deloitte). Zachowywanie telefonów komórkowych w użyciu przez dodatkowy rok zredukowałoby emisję CO2 o 2 miliony ton (European Environmental Bureau). Swappie daje więc konsumentom możliwość wywarcia pozytywnego wpływu na środowisko.Firma deklaruje, że dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii i skupieniu się wyłącznie na iPhone'ach, jest w stanie zaradzić poważniejszym usterkom i dokonywać napraw, których inne firmy nie są w stanie przeprowadzić, oraz przedłużać cykl życia urządzeń elektronicznych lepiej niż jakikolwiek inny gracz na rynku. Posiadając własne centra technologiczne w Finlandii i Estonii, spółka może zapewnić spełnienie najwyższych standardów oraz przyjazną środowisku redukcję odpadów dzięki inteligentnemu wykorzystaniu materiałów.