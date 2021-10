Dostęp do mediów społecznościowych dozwolony od 13. roku życia

Korzystanie z Instagrama lub Snapchata przed 11. rokiem życia może prowadzić do bardzo problematycznych zachowań w sieci - takie dzieci chętniej wchodzą na strony z niedostosowanymi do ich wieku treściami, częściej też stają się sprawcami hejtu - informują naukowcy w piśmie "Computers in Human Behaviour". Dlatego postulują, by dostęp do mediów społecznościowych miały osoby, które skończyły 13 lat.

Wszystkie portale społecznościowe wymagają ukończenia co najmniej 13 lat w momencie zakładania konta - uważa główna autorka publikacji, dr Linda Charmaraman z Wellesley Centers for Women (WCW) w Stanach Zjednoczonych.

W rzeczywistości wielu użytkowników jest młodszych - okazuje się, że jedna na trzy osoby z naszej grupy badawczej zaczęła korzystać z mediów społecznościowych, gdy miała 11 lub 12 lat.

Kolejna jedna trzecia badanych w momencie zakładania konta na wybranym portalu miała 10 lat lub nawet mniej".

Charmaraman i jej współpracownicy wśród 773 uczniów gimnazjów w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych przeprowadzili ankietę na temat inicjacji w mediach społecznościowych, zachowań cyfrowych i ograniczeń rodzicielskich w korzystaniu z technologii cyfrowych. Według ustaleń zespołu dołączanie do platform społecznościowych, takich jak Instagram czy Snapchat, przed ukończeniem 11. roku życia, skutkowało przede wszystkim większą liczbą zawierania znajomości online. Dzieci częściej dołączały również do takich serwisów społecznościowych, których - jak same stwierdzały - "rodzice nie pochwalają".

U najmłodszych posiadaczy kont na portalach społecznościowych wystąpiły też bardziej problematyczne zachowania związane z technologią cyfrową, bardziej "niesympatyczne" zachowania w internecie, do tego zwiększyło się też ryzyko tego, że staną się ofiarami molestowania seksualnego, również online. Badacze zauważają, że niektóre z tych konsekwencji były mniejsze, gdy rodzice ograniczyli dzieciom dostęp do telefonu, a co za tym idzie, do mediów społecznościowych.



Badanie ujawniło też jednak pozytywne strony wczesnego dołączania do portali społecznościowych. Przykładowo niezależnie od tego, kiedy dzieci założyły swoje pierwsze konto, częściej angażowały się w pozytywne zachowania cyfrowe we wczesnym wieku młodzieńczym. A ci badani, którzy dołączyli do mediów społecznościowych jako dzieci (w wieku 10 lat lub mniej), wykazali większą tendencję do angażowania się w takie aktywności online, które mają związek ze wspieraniem innych (np. pisanie lub udostępnianie postów dotyczące podnoszenia świadomości problemów społecznych lub organizowanie wydarzeń za pośrednictwem mediów społecznościowych).



Badacze zauważyli jednak, że nakładane przez rodziców ograniczenia dotyczące korzystania z telefonu i mediów społecznościowych złagodziły niektóre negatywne efekty. Wśród potencjalnych strategii ochrony najmłodszych przed niekorzystnymi skutkami zbyt wczesnej inicjacji cyfrowej naukowcy wymieniają sprawdzanie przez rodziców, do których portali społecznościowych dołączyły ich dzieci i śledzenie na portalu sieci znajomych ich pociech. Można też ustalić choć jedną zasadę, dotyczącą korzystania z urządzeń cyfrowych, np. wyznaczenie pór dnia, w których dziecko może korzystać z mediów społecznościowych, a także monitorowanie, jak często wchodzi ono na te portale - zwłaszcza, jeśli ma 10 lat albo i mniej.

