Dotacje na innowacje. Jak wykorzystać nowe możliwości?

Nowa unijna perspektywa to nowe wyzwania, a przede wszystkim nowe możliwości sfinansowania innowacji dla polskich przedsiębiorców. Dotacje już ruszają pełną parą, pora się przygotować, by sięgnąć po unijne środki.

Jak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej harmonogramu naborów do konkursów dotacyjnych, w samym tylko 2023 roku firmy mogą liczyć na ponad 20 mld złotych na sfinansowanie różnego rodzaju innowacji i to budzi już duże zainteresowanie wśród firm.

Dotacje już ruszają pełną parą a dostępnych dla przedsiębiorców form wparcia jest wiele, w tym z takich programów, jak FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Co ważne i warte pokreślenia połowa środków z tego programu będzie przeznaczona na dotacje dotyczące wdrażania innowacji.

Ścieżka SMART dla przedsiębiorstw, czyli 4,5 mld zł na wsparcie dla MŚP

Już od 7 lutego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje w ramach Ścieżki SMART, z której na wsparcie dla MŚP przeznaczone jest 4,5 mld zł. Zastępuje ona znany z poprzedniego programu POIR konkurs o nazwie Szybka Ścieżka i co jest nowością umożliwia ujęcie w jednym projekcie różnych etapów innowacyjnego przedsięwzięcia adekwatnie do potrzeby firmy.

- To swego rodzaju rewolucyjne podejście do tworzenia wniosków o dotacje na projekty innowacyjne z pewnością przyspieszy proces pozyskania środków. Teraz, będzie jeden wniosek składający się z kilku części tzw. modułów, których łącznie jest siedem i są z góry określone. Do wyboru jest jeden z dwóch obligatoryjnych, a wybór z pozostałych pięciu modułów zależy już od inwencji wnioskodawcy - wyjaśnia Grzegorz Ocieczek, dyrektor ds. dotacji i analiz LPW Consulting.

Ścieżka SMART ma na celu wzmacnianie zdolności badawczych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją, podniesieniem kompetencji pracowników oraz zazielenianiem.

Kredyt na innowacje technologiczne dla MŚP już od 23 marca

Kolejną formą wsparcia, o której warto wiedzieć przy szukaniu źródeł finansowania innowacji w firmie jest tzw. kredyt technologiczny zwany także kredytem na innowacje technologiczne, który wystartuje 23 marca br.

Mimo, że w nazwie użyte jest słowo "kredyt” to w rzeczywistości udzielana przez BGK bezzwrotna dotacja, która pokrywa znaczną część kredytu komercyjnego. Realizowana jest w ramach Priorytetu 2 FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom” w formie tzw. premii technologicznej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy MŚP będą mogli pozyskać dofinansowanie do 70 proc. kosztów kwalifikowanych.

Dotacja może pokryć wydatki inwestycyjne przeznaczone na: budowę, rozbudowę hal produkcyjnych, grunty, zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych, licencji, know-how oraz zlecone podmiotom zewnętrznym koncepcje, ekspertyzy.

Jak skutecznie sięgnąć po dostępne unijne wsparcie?

Stwierdzenie, że innowacje wspierają rozwój gospodarczy, jest oczywiste, dlatego też w najnowszej perspektywie finansowej szczególny nacisk funduszy europejskich położony jest właśnie na nie. Nowa perspektywa to nowe wyzwania, a przede wszystkim nowe możliwości sfinansowania innowacji. Przedsiębiorcy, by mogli z nich skorzystać powinni przeanalizować swoje pomysły biznesowe pod kątem innowacyjności i odpowiednio przygotować się do złożenia wniosku w uruchomianych naborach.

Na co trzeba zwrócić uwagę? Jak zwiększyć swoje szanse na dotacje i skutecznie je pozyskać? O tych i innych kwestiach mowa będzie podczas konferencji „Dotacje na innowacje – nowe możliwości i dobre praktyki”, która odbędzie się 14 lutego (wtorek) w katowickim Parku Technologicznym Ekoenergia.

- Bez innowacyjności nie ma szans na dotację. Chodzi o znacząco ulepszone produkty lub usługi oraz procesy i oczywiście najlepiej jakby innowacja w nich wykorzystana była na poziomie, co najmniej kraju – wtedy projekty mają największe szanse na dofinansowanie. Dlatego istotnym jest odpowiednio wcześniej poddać pomysł na innowacje analizie i ewentualnie zoptymalizować go pod kątem źródeł finansowania - mówi Leszek Skalimowski, dyrektor ds. rozwoju LPW Consulting.

- Mówiąc o innowacjach nie mam na myśli tylko firm zajmujących się nowymi technologiami, dotacje na innowacje są dla wszystkich branż, liczy się pomysł - dodaje.

