Dr Remigiusz Kopoczek dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W wyniku konkursu dr Remigiusz Kopoczek został powołany przez Ministra Edukacji i Nauki, prof. Przemysława Czarnka na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kadencja dyrektora NCBR trwa cztery lata.

Przez ostatnie pięć miesięcy dr Remigiusz Kopoczek pełnił obowiązki dyrektora instytucji. Zastąpił on na stanowisku dr inż. Wojciecha Kamienieckiego, który 17 lutego br. złożył rezygnację ze stanowiska. Zgodnie z Ustawą o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, pozycja została obsadzona w drodze konkursu przeprowadzonego przez Ministra właściwego do spraw nauki.

- Powierzam panu dyrektorowi funkcję w szczególnym momencie przygotowywania przez Centrum pierwszych konkursów w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że rozpoczęte już przez niego działania będą sprawnie i efektywnie kontynuowane, a NCBR wzmocni swoją pozycję największego ośrodka kreującego innowacje nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

NCBR, jako Instytucja Pośrednicząca w wydatkowaniu środków europejskich, będzie ich dysponentem w ramach programów Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Już w czwartym kwartale br. planowane jest ogłoszenie pierwszego konkursu na dofinansowanie innowacyjnych projektów. Centrum cały czas organizuje również konkursy o granty w ramach środków krajowych, współpracy międzynarodowej czy w ramach programu Horyzont Europa.

- Przez piętnaście lat działalności, NCBR prężnie działał na rzecz polskich innowacji – stworzył platformę do współdziałania biznesu i nauki, by rozwiązania jutra służyły nam już dziś. To ogromny zaszczyt ale również odpowiedzialność kierować tak ważną dla krajowej gospodarki instytucją – komentuje nominację dyrektor Kopoczek. – Nowe technologie cały czas się zmieniają, świat pędzi do przodu. Przyjazna dla środowiska energetyka, technologie kosmiczne czy cyberbezpieczeństwo – potrzeby tych oraz wielu innych branż muszą zostać przez Centrum właściwie zaadresowane by rodzime przedsiębiorstwa dotrzymały kroku zagranicznym konkurentom.

Dr Remigiusz Kopoczek jest od lat związany ze środowiskiem naukowym. Doktoryzował się na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2020 roku jest członkiem Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia i studentów na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest współautorem kierunków studiów z dziedziny projektowania gier i przestrzeni wirtualnej oraz autorem i współautorem publikacji m.in. na temat procesu tworzenia gier komputerowych, wykorzystywania multimediów i rzeczywistości wirtualnej w edukacji. W ostatnich latach sprawował stanowisko prezesa zarządu pierwszego akceleratora gier wideo ARP Games. Przed objęciem pełniącego obowiązki dyrektora NCBR był prezesem zarządu jednej z największej konferencji gospodarczej w Polsce – Kongres 590.