Drago Entertainment zwiększył przychody 26-krotnie

Notowana na NewConnect producent gier wideo - Drago Entertainment - odnotował w 2021 roku rekordowe wyniki finansowe. W raportowanym okresie przychody netto ze sprzedaży wyniosły 13 mln zł, co daje firmie wielokrotność wyniku względem 2020 roku, kiedy to przychody liczyły 0,5 mln zł.

Od stycznia do grudnia 2021 firma zanotowała 5,2 mln zł zysku operacyjnego EBIT, a EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) w tym okresie wyniosła ponad 5,3 mln zł.

W minionym roku zysk netto liczył 4,6 mln zł.

Prawie połowa tego wyniku została wypracowana w samym IV kwartale 2021, kiedy to zysk netto osiągnął 2 mln zł.Wpływ na to miała sprzedaż gry studia pt. Gas Station Simulator.

Zarząd spółki widzi duży potencjał dla wzrostu wyników w kolejnych okresach, dzięki rozwojowi Gas Station Simulator oraz kolejnych projektach przygotowywanych do wydania jeszcze w tym roku. Premiera tytułu: Food Truck Simulator została zapowiedziana na 14 września 2022 roku.

- Cieszymy się, że zamknęliśmy miniony rok rekordowymi wynikami. Był to dla nas niezwykle intensywny okres, w którym udało nam się dołączyć do grona spółek notowanych na NewConnect - mówi prezes firmy Joanna Tynor.

- W tym czasie zaliczyliśmy także doskonałą premierę naszej autorskiej gry Gas Station Simulator. Tytuł okazał się globalnym sukcesem i już w dniu debiutu zwrócił nam wszystkie koszty produkcji. Pokazuje to, że obrana przez nas strategia rozwoju jest skuteczna i podążamy we właściwym kierunku - dodaje.

Rozwijają własną produkcję

Wspomniana gra Gas Station Simulator to flagowy projekt z portfolio Drago Entertainment. Globalna premiera symulatora rozbudowy amerykańskiej stacji paliw na platformie Steam odbyła się 15 września 2021 r. Budżet produkcyjny gry zwrócił się jej twórcom już po 90 minutach od premiery.

Zgodnie z przedstawioną w listopadzie ubiegłego roku aktualizacją strategii na lata 2021-2023 oraz przedstawioną road mapą spółka tworzy rozbudowane uniwersum wokół Gas Station Simulator, m.in. poprzez płatne i bezpłatne dodatki

Pierwszym zapowiedzianym dodatkiem był DLC Can Touch This. Płatny dodatek już zdążył zadebiutować na rynku. Premiera na Steam odbyła się 18 maja br., a od 25 maja DLC dostępne jest również na platformie GOG.com.

Drago Entertainment to notowany na rynku NewConnect producent i deweloper gier wideo o ponad 20-letnim doświadczeniu. Spółka w ostatnich latach z sukcesem przeprowadziła dwie oferty publiczne w formie crowdfundingu udziałowego - na platformie SmartFunds i CrowdConnect.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na rozwój własnych produkcji. Flagowym tytułem Studia jest Gas Station Simulator. Gra zadebiutowała na rynku 15 września 2021 r. i zaraz po wydaniu stała się bestsellerem platformy Steam. Koszty produkcji zwróciły się w 1,5 godz. po premierze. Obecnie zespół rozwija produkt o nowe contenty, m.in. płatne i bezpłatne dodatki. Miało to przełożenie na znaczący wzrost wyceny studia, która we wrześniu 2021 osiągnęła poziom 100 mln zł, czyli ponad 3-krotnie wyższy w porównaniu do kapitalizacji z dnia debiutu na NewConnect.

