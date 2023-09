Dramatyczne doniesienia na temat właściciela Comarchu. Janusz Filipiak jest w szpitalu

W mediach społecznościowych kibice klubu sportowego Cracovia przekazali informację, że dziś kilka minut po godzinie 13.00 prezes profesor Janusz Filipiak trafił do szpitala w stanie krytycznym. Janusz Filipiak jest także głównym akcjonariuszem i prezesem spółki Comarch.

Kibice krakowskiego klubu sportowego Cracovia przekazali w mediach społecznościowych informację o tym, że dziś kilka minut po godzinie 13.00 prezes i właściciel klubu profesor Janusz Filipiak miał atak serca pod sklepem we Wrząsowicach pod Krakowem i trafił do szpitala w stanie krytycznym po tym, gdy był reanimowany przez zespół ratownictwa medycznego.

Janusz Filipiak jest także głównym akcjonariuszem i prezesem spółki informatycznej Comarch. Według nieoficjalnych informacji prezes doznał zatrzymania akcji serca i poddany był reanimacji. Przebywa w jednym z krakowskich szpitali, a jego stan podobno jest bardzo ciężki.

Niestety nie udało nam się skontaktować z przedstawicielami działu prasowego Comarchu, aby potwierdzić informacje na temat stanu zdrowia profesora Janusza Filipiaka.

Na portalu sportowym Goal.pl podano informację, że, kibice na portalu X (dawniej Twitter) poinformowali, że prezes jest w stanie krytycznym i proszą o modlitwę za jego wyzdrowienie.

Dziś Cracovia w kolejnym meczu ligi Ekstraklasy pokonała na wyjeździe w Łodzi tamtejszy ŁKS 2:0.

Janusz Filipiak jest głównym akcjonariuszem Comarchu z pakietem 24,55 procent akcji uprawniających do 36,82 procent głosów na walnym zgromadzeniu, Elżbieta Filipiak ma 10,40 procent akcji co daje prawo do 27,96 procent głosów.

Comarch jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku.