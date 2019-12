Drobna elektronika w paczkach świątecznych dla pracowników

Elektronika to obok słodyczy (91 proc.), kawy i herbaty (47 proc.) oraz alkoholu (38 proc.) jeden z coraz bardziej popularnych wyborów prezentowych pracodawców. Znaleźć ją można w 6 proc. firmowych paczek dla pracowników - wynika z danych zebranych przez Oferteo.pl.

Według analizy serwisu pracodawcy często organizują świąteczne upominki z myślą o dzieciach pracowników. Aż 46 proc. wszystkich zapytań złożonych na portalu dotyczyło właśnie upominków dla najmłodszych. Obdarować członków zespołu planowało 34 proc. przedsiębiorców, a co piąty poszukiwał prezentu dla klientów firmy. Spośród wszystkich trzech grup, elektroniczne gadżety najczęściej trafiały do dzieci.

Firmy w większości zamawiają do 25 koszy prezentowych (46 proc. badanych). Większą liczbę, od 26 do 100 koszy, wybierało 19 proc. pracodawców, a powyżej 100 sztuk 35 proc. z nich. Budżet, jaki przedsiębiorstwa przeznaczają na świąteczne prezenty, wynosi najczęściej do 10 tys. zł. W przeliczeniu na jedną osobę daje to średnio 300 zł za jeden upominek.

65 proc. proc. wyrażających zainteresowanie kupnem koszy zwracało uwagę, że zależy im na jak najszybszej realizacji zlecenia, 32 proc. składało zamówienie z miesięcznym wyprzedzeniem, a 3 proc. robiło to trzy miesiące wcześniej.

Prezent może być drobny i skromny (jak pendrive) lub nieco kosztowniejszy. Z danych serwisu wynika, że chętnie wybierane jako prezenty gadżety to np.: powerbanki, pendrive'y, słuchawki, przenośne głośniki bluetooth i adaptery do kart pamięci. Aby dodać firmowy akcent lub personalizację do upominku, firmy często decydują się na nadrukowanie swojego logo.

Przedstawione dane pochodzą z analizy prawie 300 zapytań ofertowych złożonych w 2019 r. w serwisie Oferteo.pl przez osoby poszukujące koszy prezentowych.