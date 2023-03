Drony-sokoły pomagają płoszyć ptaki oraz prowadzić obserwację. Nie tylko ptaków

Wyglądają jak żywe. Wykonana w technologii druku 3D obudowa idealnie naśladuje kształt i barwy upierzenia sokoła wędrownego. Co ważne, dron także porusza się w sposób maksymalnie zbliżony do żywego ptaka. Dzięki temu może skutecznie płoszyć potencjalne ofiary albo zbliżyć się do grupy ptaków drapieżnych.

Drone Bird Company, holenderska firma technologiczna, produkuje drony o wyglądzie ptaków. Jej najnowszym produktem jest dron-sokół wykonany przy użyciu druku 3D. Dzięki zastosowaniu tej technologii, jak pisze branżowy serwis 3dprinting, mechaniczne ptaki nie tylko zyskały jeszcze bardziej realistyczny wygląd, lecz także udało się zoptymalizować proces ich projektowania i produkcji, ograniczyć zużycie materiału, a jednocześnie poprawić wytrzymałość, stabilność termiczną i pływalność konstrukcji. Przede wszystkim jednak druk 3D umożliwia szybsze prototypowanie, co znacznie ułatwia wdrażanie nowych pomysłów.

Drony-sokoły są bowiem wykorzystywane głównie w lotnictwie i rolnictwie jako straszak na ptaki, które mogą stanowić zagrożenie dla samolotów albo upraw. Stąd wybór właśnie tego gatunku - sokół wędrowny jest drapieżnikiem, który poluje na ptaki na otwartych przestrzeniach, jak np. lotniska, i z wyższych wysokości. Inne drapieżniki, takie jak myszołowy czy jastrzębie, polują na gryzonie, zwykle niżej, i dla ptaków stanowią znacznie mniejsze zagrożenie. Poza tym sokoły są najbardziej rozpoznawalnymi ptakami drapieżnymi na świecie - na każdym kontynencie występują jego odmiany. To sprawia, że za pomocą takiego drona można niepostrzeżenie prowadzić obserwację praktycznie w dowolnym miejscu.

Konstruktorzy drona zadbali nie tylko o to, żeby urządzenie wyglądało jak prawdziwy sokół wędrowny, lecz także, by jego lot jak najwierniej naśladował jego sposób poruszania się. Inne ptaki potrafią rozpoznać, kiedy drapieżnik poluje, na podstawie częstotliwości uderzeń skrzydeł. Zmiany tego rytmu to dla nich informacja, jak agresywny jest drapieżnik. Dlatego najlepsze efekty zapewnia połączenie odpowiedniej częstotliwości uderzeń skrzydeł i realistycznej sylwetki. Dzięki temu inne ptaki faktycznie uważają drona za prawdziwego drapieżnika.

W ten sposób dron-sokół staje się bezpiecznym, humanitarnym i skutecznym sposobem, by kontrolować populację ptaków np. na lotniskach, gdzie stanowiłyby zagrożenie dla samolotów, lub na terenach rolniczych. Drony mogą odstraszać ptaki np. od upraw borówek czy czereśni. Mają tę zaletę w porównaniu z prawdziwymi sokołami, że operator ma nad nimi pełną kontrolę, mogą pracować dowolnie długo i są znacznie mniej kłopotliwe w utrzymaniu, niż żywe ptaki.

Innym wykorzystaniem ptasich dronów jest dyskretny monitoring, zarówno przyrody, jak i np. obszarów przygranicznych czy lokalizacji objętych działaniami policji, ochrony lub służb specjalnych. (PAP Life)

