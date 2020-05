Drony Zipline z pozwoleniem na dostawy leków i sprzętu ochronnego w USA

Producent dronów Zipline otrzymał pozwolenie na dostawy leków i sprzętu ochronnego dla szpitali na terytorium Karoliny Północnej. To pierwsze w USA pozwolenie na loty bez kontaktu wzrokowego z maszyną – podało BBC.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) w trybie nadzwyczajnym pozwoliła firmie na dostawy na dwóch trasach o długości do ok. 24 km w jedną stronę. Jest to pierwszy przypadek pozwolenia na ruch dronów poza zasięgiem wzroku operatora na terytorium USA.

Zipline, który negocjował z FAA już wcześniej, pragnie rozszerzyć ofertę na kolejne szpitale, a następnie rozpocząć dostawy do domów klientów indywidualnych.

Maszyny będą startować z położonej nieopodal placówki dostawczej firmy i będą zrzucać ładunek na spadochronie w wyznaczonych miejscach. Dron wystrzeliwany jest ze specjalnej wyrzutni startowej, może przewozić ładunki ważące do 1,8 kg i osiąga prędkości nieco poniżej 130 km/h, nawet w deszczu i przy mocnym wietrze.

"Pandemia Covid-19 zmusiła nas do jeszcze większej zwinności i innowacyjności w rozwiązywaniu skomplikowanych wyzwań" - wskazała dyrektorka ds. cyfrowych Novant Health Angela Yochem. Firma jest partnerem Zipline w najnowszej inicjatywie.

BBC przypomniało, że Zipline w przeszłości słabo radził sobie z utrzymaniem przyczółku biznesowego na terytorium USA. Projekt z Karoliny Północnej może jednak zdaniem szefa Zipline Kellera Rinaudo stanowić "przykład dla reszty kraju", jak mogą wyglądać dostawy medyczne.

Niektórzy eksperci uważają, że trwająca epidemia koronawirusa przyśpieszy proces luzowania praw dotyczących powietrznego ruchu dronów.

"Prawo musi być zmienione, a zakazy zniesione, by pozwolić na wykorzystanie całej technologii jaką mamy w celu ratowania ludzkiego życia" - wskazał specjalista ds. robotyki profesor Noel Sharkey. "Oczywiście pozostaje kwestia tego, jak cofnąć zegar technologii po tym, jak wyjdziemy z pandemii Covid-19" - dodał.