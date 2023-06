Drukowanie spersonalizowanych tkanek i narządów jest możliwe wprost w organizmie

Biodrukowanie in situ może pozwolić na bezpośrednie wytwarzanie spersonalizowanych tkanek i narządów w organizmie i stać się przyszłością medycyny regeneracyjnej, a nowy model drukarki wydaje się czynić to rozwiązanie bardziej dostępnym.

Możliwości związane z tą technologią opisują naukowcy na łamach pisma „Biofabrication”.

Pojawienie się medycyny regeneracyjnej pozwoliło na znaczną poprawę jakości życia pacjentów na całym świecie poprzez wymianę, naprawę lub regenerację uszkodzonych tkanek i narządów. Może być rozwiązaniem problemów takich, jak brak narządu od dawcy lub ryzyko związane z transplantacją. Jednym z głównych postępów w medycynie regeneracyjnej jest wykorzystujący żywe komórki biodruk na miejscu ("in situ"), będący rozszerzeniem technologii druku 3D, który pozwala bezpośrednio odtwarzać uszkodzone tkanki i narządy.

Biodrukowanie in situ odnotowuje stały postęp w ciągu ostatnich kilku lat. Kluczowymi ograniczeniami są problemy z drukowaniem wielu materiałów i kontrolą właściwości fizykochemicznych drukowanych tkanek.

Opracował bioprinter o wygodnej modułowej konstrukcji, która pozwala na drukowanie złożonych, biokompatybilnych struktur

Obecnie stosowane technologie biodruku in situ nie są pozbawione ograniczeń. Na przykład niektóre urządzenia są kompatybilne tylko z określonymi rodzajami biotuszu, podczas gdy inne mogą tworzyć jednorazowo tylko niewielkie skrawki tkanek.

Co więcej, są to zwykle złożone urządzenia, co czyni je niedostępnymi i ogranicza ich zastosowania.

Kanadyjski zespół badawczy, w skład którego wchodzili Erik Pagan i profesor Mohsen Akbari z University of Victoria, opracował mały bioprinter in situ o wygodnej modułowej konstrukcji, która pozwala na drukowanie złożonych, biokompatybilnych struktur.

"Dwadzieścia temu u mojej matki zdiagnozowano raka piersi, co ostatecznie doprowadziło do mastektomii. Odbiło się to znacząco na jej samopoczuciu. Zdaję sobie sprawę, że technologia taka, jak biodruk, może nie tylko pomóc w opracowaniu spersonalizowanych implantów do rekonstrukcji piersi, które pasują do kształtu i rozmiaru tkanki pacjentki, ale także posłużyć do stworzenia modeli guzów do badań biologii raka piersi czy poprawić wyniki leczenia pacjentów dotkniętych chorobą" - mówi prof. Akbari, omawiając motywację leżącą u podstaw badania.

W dłuższej perspektywie technologia ta może wyeliminować zapotrzebowanie na dawców narządów

Dzięki drukowaniu in situ można na przykład naprawiać duże ubytki tkanek powstałe na skutek urazu, interwencji chirurgicznej czy też nowotworu.

Kluczową cechą podręcznego urządzenia jest obecność wielu wkładów z biotuszem, z których każdy jest niezależnie sterowany pneumatycznie. Dzięki temu operator ma wystarczającą kontrolę nad mieszanką do druku, co ułatwia opracowanie struktur o wymaganych właściwościach.

Jak wskazują autorzy, w dłuższej perspektywie technologia ta może wyeliminować zapotrzebowanie na dawców narządów, jednocześnie obniżając ryzyko związane z przeszczepami. Innym godnym uwagi potencjalnym zastosowaniem jest produkcja systemów dostarczania leków - struktur, które uwalniają precyzyjnie leki, a także komórki w trzech czwartych lokalizacji wewnątrz organizmu. Dzięki temu leki byłyby bardziej skuteczne, można by minimalizować skutki uboczne z nimi związane, oraz poprawić bezpieczeństwo.

Rodzi się potencjał do opracowania niestandardowych protez i implantów ortopedycznych

Opisana technologia (DOI: 10.1088/1758-5090/acc42c) może również przyspieszyć odkrywanie nowych leków, umożliwiając naukowcom opracowanie dokładniejszych modeli ich testowania. Co więcej, ma potencjał do opracowania niestandardowych protez i implantów ortopedycznych. Ze względu na swój przenośny charakter, biodrukarka może pomóc lekarzom dopasować anatomię tkanki pacjenta z większą dokładnością i wygodą, zwiększając w ten sposób funkcjonalność i estetykę biodrukowanego konstruktu.