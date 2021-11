Duma Indii. Ósma szczepionka na Covid

Dwudawkowa szczepionka Covaxin indyjskiej firmy Bharat Biotech jest ósmym preparatem zaakceptowanym warunkowo przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, na zasadach emergency use). To zarówno powód do dumy dla władz w New Delhi, jak i duże ułatwienie w podróżowaniu dla zaszczepionych Covaxinem. Decyzja ta może też przyspieszyć globalny program szczepień.