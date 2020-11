Duńska agencja prasowa odrzuciła żądania hakerów

Największa duńska agencja prasowa, Ritzaus Bureau (Ritzau), odmówiła w środę wypłaty okupu hakerom, którzy dzień wcześniej przypuścili "profesjonalny cyberatak" na jej serwery. Spółka spodziewa się, że stopniowy powrót do normalnego funkcjonowania zacznie w czwartek.

Według informacji agencji Associated Press, atak na sieć Ritzau zaczął się we wtorek. Hakerzy zdołali uszkodzić prawie co czwarty ze 100 serwerów spółki, odcinając ją od zgromadzonych tam danych. Wymusiło to wyłączenie agencyjnych systemów redakcyjnych, które w środę pozostawały niedostępne.

Szef Ritzau Lars Vesterloekke przewiduje, że spółka ma szanse wrócić do normalnego funkcjonowania w czwartek. Do tego czasu agencja w trybie awaryjnym przeniosła dystrybucję swoich wiadomości dla klientów na sześć kanałów livebloggingowych.

Vesterloekke poinformował, że firma odrzuciła żądania okupu stawiane przez hakerów. Nie podał przy tym kwoty wymuszenia, ponieważ ta miała być zawarta w pozostawionym przez cyberprzestępców pliku z wiadomością. Doradcy Ritzau zalecili jednak, by nie był on otwierany.

Specjaliści określili atak na serwery duńskiej agencji jako "profesjonalny". Jego sprawcy pozostają nieznani. Analizą i walką ze skutkami włamania zajmuje się wewnętrzny zespół IT Ritzau oraz zatrudniona do tego celu wyspecjalizowana zewnętrzna firma z branży bezpieczeństwa komputerowego, a także ubezpieczyciele.

Ritzaus Bureau (w skrócie Ritzau albo /ritzau/) to obecnie największa niezależna duńska agencja prasowa, zaopatrująca działające w Danii media i inne podmioty w doniesienia i fotografie. Spółka nosi nazwisko swojego założyciela, Erika Nicolaia Ritzau, który w 1866 r. powołał ją jako Nordisk Centralbureau for Telegrammer.