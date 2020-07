Duże zmiany w Orange Polska. Jest nowy prezes

Od 1 września 2020 r. Julien Ducarroz pokieruje Orange Polska. Uchwałę w sprawie powołania go na stanowisko prezesa zarządu podjęła 21 lipca Rada Nadzorcza spółki. Decyzją Rady do zarządu dołączył też Jacek Kunicki, od marca 2020 r. kierujący finansami firmy. Z zarządu Orange Polska odejdzie Mariusz Gaca, który zostanie prezesem Orange Moldova. Mariusz Gaca wiceprezesem Orange Polska pozostanie do 31 października 2020 r.





W toku trwającej 18 lat kariery w Grupie Orange, Julien Ducarroz zdobył różnorodne doświadczenie na europejskich rynkach: był szefem marketingu strategicznego, a następnie szefem marketingu mobilnego w Orange Nederland, odpowiadał za wdrażanie zarządzania wydajnością w 6 krajach grupy, kierował też Business Intelligence, odpowiadając za analizy biznesowe i poszukiwanie nowych możliwości rozwoju.



Decyzją rady do zarządu dołączył też Jacek Kunicki, od marca 2020 r. kierujący finansami firmy.



Jacek Kunicki jest związany z Orange Polska od 2003 r. W tym czasie odpowiadał m.in. za relacje inwestorskie operatora. Od 2014 roku był szefem kontrolingu finansowego Orange w Polsce, raportując bezpośrednio do członka zarządu ds. finansów. Jacek Kunicki jest członkiem rady nadzorczej Networks! oraz Teltech (część grupy Orange Polska).



Przed dołączeniem do Orange, pracował w zespole finansowym telekomunikacyjnego Energis Polska. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, posiada także dyplom MBA z Oxford Brookes University.



