Duży dystrybutor sprzętu IT zwiększa sprzedaż

Notowana na warszawskiej giełdzie cypryjska grupa Asbis Enterprises - dystrybutor sprzętu elektronicznego - zanotowała w lipcu 2023 roku 10-proc. wzrost przychodów w ujęciu rok do roku.







W lipcu 2023 roku skonsolidowane przychody grupy Asbis ukształtowały się na poziomie ok. 222 mln dolarów, wobec 202 mln dolarów w w lipcu 2022 roku, co oznacza wzrost o ok. 10 procent. Okazały się one jednak znacząco niższe niż w czerwcu 2023 roku, kiedy wyniosły ok. 267 mln dolarów.

- Lipiec, najwolniejszy miesiąc trzeciego kwartału, pokazał oczekiwany przez nas wzrost. Jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Mamy przed sobą ambitną prognozę, nasze wszystkie wysiłki są obecnie skierowane na jej realizację. Dynamicznie zwiększamy przychody na wszystkich naszych głównych rynkach i spodziewamy się wzrostu przychodów z nowo powstałych rynków Kaukazu oraz rynków Europy Zachodniej i Afryki - powiedział Sergiej Kostewycz, prezes grupy Asbis.

Jeśli chodzi o kraje będące liderami sprzedaży, wiodące były przede wszystkim Kazachstan, Słowacja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Ukraina. Najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktowymi były smartfony, procesory i laptopy, w szczególności MacBooki.

Grupa Asbis jest dystrybutorem, deweloperem i dostawcą produktów, rozwiązań i usług ICT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) z lokalnymi operacjami w Europie Środkowo-Wschodniej, republikach bałtyckich, krajach byłego Związku Radzieckiego, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Kapitalizacja spółki wynosi około 1,7 mld zł, a prawie 37 proc. akcji (największy pakiet) znajduje się w posiadaniu prezesa grupy, Sergieja Kostewycza.