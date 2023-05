Duży wzrost za granicą, ale Passus zysk zamienił w stratę

Platforma chmurowa przynosi ogromne przychody, ale to wciąż za mało, by osiągnąć stabilne zyski. Informatyczna grupa Passus podsumowała trzy miesiące tego roku.

Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za pierwszy kwartał tego roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły 13,4 mln zł, gdy rok temu w tym samym okresie było to 10,1 mln zł, co oznacza wzrost o jedną trzecią.

Strata z działalności operacyjnej wyniosła 0,56 mln zł, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., gdy wyniosła ona 0,49 mln zł. Strata netto w pierwszym kwartale 2023 r. to 0,56 mln zł, rok temu było to niewielki zysk 0,05 mln zł.

Najwyższą dynamikę wzrostu przychodów w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r. odnotowano w Segmencie Usługi AWS, czyli projekty realizowane z wykorzystaniem platformy chmurowej Amazon Web Services - wyniosła ona 320 proc. (wzrost z 1,46 mln zł do 4,68 mln zł).

Główny udział w przychodach pierwszego kwartału 2023 roku miały kontrakty długoterminowe i związane z nimi usługi wsparcia, które stanowiły 63 proc. przychodów grupy. Grupa odnotowała wzrost przychodów zarówno w Polsce (wzrost o 36 proc.) jak i zagranicą (wzrost o 118 proc.).

Grupa Passus S.A jest producentem oprogramowania oraz integratorem rozwiązań IT z zakresu bezpieczeństwa IT oraz ciągłości pracy aplikacji i infrastruktury w klasycznych centrach danych oraz należącej do klienta jak i publicznej chmurze obliczeniowej. Licząca sześć spółek grupa koncentruje się na obsłudze dużych firm prywatnych i instytucji państwowych zlokalizowanych w Polsce jak i poza granicami, choć najwyższe przychody notuje w kraju.

Największymi udziałowcami Passus są Paweł Misiurewicz 32,09 proc., Tadeusz Dudek 19,81 proc., Bartosz Dzirba 6,75 proc., Dariusz Kopyt 6,45 proc. oraz Michał Czernikow 6,19 proc.