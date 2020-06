Dwa regiony Mjanmy odcięte od internetu już rok

Dwa regiony Mjanmy (Birmy) są odcięte od internetu już rok - informuje serwis The Register. Blokada łączności nałożona na zamieszkane przez mniejszości etniczne regiony Arakan i Czin uzasadniona przez rząd względami bezpieczeństwa rozpoczęła się 21 czerwca 2019 r.

Arakan (Rakhine) to stan zamieszkany w znacznej części przez muzułmańską mniejszość Rohingjów, którzy przez rząd Mjanmy uważani są za nielegalnych imigrantów z Bangladeszu. W 2017 r. wielu Rohingjów siłą wysiedlono z zajmowanych przez nich terenów, co spowodowało kryzys uchodźczy w regionie. Czin tymczasem to jedyny w Mjanmie stan, w którym większość mieszkańców stanowią chrześcijanie.

Blokadę internetu w obu stanach nałożono w związku z działalnością ruchów wolnościowych, które uformowały się w Arakanie i Czinie w reakcji na prześladowania ze strony birmańskiego rządu.

The Register przypomina, że w ciągu minionego roku łączność w obu regionach była chwilowo przywracana, jednakże decyzja władz o odcięciu Arakanu i Czinu od internetu nigdy nie została cofnięta. Obecnie władze podają, że oficjalną datą jej przywrócenia ma być 1 sierpnia tego roku.