Dyrekcja Nissana zaprzecza doniesieniom o planach zbycia akcji Mitsubishi

Dyrektor ds. operacyjnych Nissana Ashwani Gupta "stanowczo zaprzeczył" w poniedziałek, jakoby spółka rozważała zbycie udziałów w spółce Mitsubishi Motors. Menedżer odniósł się w ten sposób do entuzjastycznie przyjętych przez inwestorów doniesień agencji Bloomberga.

Gupta wypowiedział się w ramach branżowej telekonferencji Reuters Automotive Summit.

Jeszcze przed przytaczaną przez agencję Reutera wypowiedzią Gupty do sprawy odnieśli się rzecznicy Nissana i Mitsubishi Motors, którzy przekazali, że "nie ma planów zmian w strukturze kapitałowej obejmującej Mitsubishi", a spółka zamierza kontynuować współpracę w ramach największego sojuszu motoryzacyjnego na świecie.

Wcześniej w poniedziałek Bloomberg poinformował, jakoby Nissan Motor "badał możliwość wycofania się z inwestycji w Mitsubishi Motors". Potencjalnym nabywcą posiadanych przez spółkę akcji miałby być konglomerat Mitsubishi Corporation, do którego należy obecnie ponad 20 proc. udziałów Mitsubishi Motors - podała agencja, powołując się na zastrzegające anonimowość źródła. Wskazała przy tym, że oznaczałoby to dużą zmianę dla francusko-japońskiego sojuszu Renault-Nissan-Mitsubishi.

Po doniesieniach notowania Nissana na giełdzie tokijskiej wzrosły w poniedziałek o blisko 5,5 proc. w porównaniu do poprzedniego zamknięcia, osiągając najwyższą wartość od końca lutego br. Kurs Mitsubishi Motors zareagował na informacje dużymi wahaniami, jednak zakończył dzień na poziomie o ponad 2,5 proc. wyższym niż w piątek.

Mitsubishi Motors to szósty co do wielkości japoński producent samochodów. Koncern zawarł partnerstwo z większym Nissanem - sprzymierzonym już wcześniej z francuskim Renault - w październiku 2016 r. W zamian za wsparcie finansowe o równowartości 2,2 mld dolarów Mitsubishi przekazało Nissanowi 34-proc. pakiet kontrolny. Do transakcji doszło w następstwie poważnego kryzysu wizerunkowego Mitsubishi związanego z wcześniejszymi skandalami w spółce.

Zarówno Nissan, jak i Mitsubishi zmagają się obecnie zarówno z globalną zapaścią gospodarczą związaną z pandemią COVID-19, jak i z pokłosiem aresztowania twórcy sojuszu, Carlosa Ghosna, pod koniec 2018 r., oraz z rezultatami realizowanej pod jego kierunkiem strategii opartej na agresywnej ekspansji. Ghosn pod koniec 2019 r. zbiegł z aresztu domowego w Japonii i obecnie przebywa w Libanie. W ubiegłym tygodniu Nissan pozwał byłego prezesa, domagając się od niego o 10 mld jenów (95 mln USD) odszkodowania za poniesione straty.

Zgodnie z aktualnymi prognozami Nissan spodziewa się zakończyć bieżący rok finansowy stratą operacyjną rzędu 340 mld jenów (3,2 mld USD), co i tak stanowi poprawę względem wcześniej przewidywanej rekordowej straty rzędu 470 mld jenów (4,5 mld USD). Mitsubishi Motors przewiduje stratę roczną rzędu 140 mld jenów (ponad 1,3 mld USD).