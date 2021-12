Dyrektor ITU: liczba użytkowników internetu na świecie wzrosła w pandemii o 17 proc.

Liczba użytkowników internetu na całym świecie wzrosła w czasie ostatnich dwóch lat o 17 proc. - poinformowała w poniedziałek na Szczycie Cyfrowym ONZ - IGF 2021 w Katowicach dyrektor biura rozwoju Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) Doreen Bogdan-Martin.

Bogdan-Martin na Szczycie Cyfrowym ONZ mówiła o zestawieniu wagi globalnej łączności oraz problemu wciąż bardzo szerokiego wykluczenia cyfrowego. Zaznaczyła, że pandemia Covid-19 przyczyniła się do wzrostu globalnej łączności na skalę bezprecedensową. "Liczba użytkowników internetu w ciągu ostatnich dwóch lat, lat pandemii, wzrosła o 17 proc." - podała.

"To oczywiście największy wzrost, jaki obserwujemy od ponad dekady, ale wiemy też, że 2,9 mld osób, czyli 37 proc. światowej populacji, to ludzie, którzy jeszcze nigdy nie podłączyli się do internetu. Te osoby także w czasie pandemii nie miały dostępu do pracy, do edukacji, do wielu usług, do informacji" - podkreśliła.

Dyrektor ITU wskazała ponadto, że na świecie łącznie 4,9 mld osób ma różne kłopoty z dostępem do internetu, który jest albo zbyt kosztowny, zbyt wolny, albo zbyt rzadko działa. "Tutaj pojawia się ogromna szansa dla nas, aby zmienić na korzyść ten obraz globalnej łączności. Pandemia Covid-19 pokazała nam, jak wiele możemy osiągnąć pracując razem" - oceniła, podając przykład międzynarodowej współpracy przy szczepieniach.

Zaznaczyła, że w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego także powstał pakiet działań związanych z pandemią. Uznała, że w obecnej sytuacji wszystkie państwa stoją przed podobnymi wyzwaniami: walki z wykluczeniem cyfrowym, koniecznością inwestycji w infrastrukturę cyfrową, promocją cyfrowej transformacji gospodarczej i budową odporności cyfrowej na wypadek kolejnych kryzysów.

Podkreślając konieczność globalnej współpracy przy tych zagadnieniach Bogdan-Martin zapowiedziała, że jedna z sesji IGF 2021 będzie poświęcona +koalicji cyfrowej+. "Myślę, że wszystkie państwa muszą uruchomić dostępne zasoby, aby wzmocnić wspólny wysiłek na rzecz transformacji cyfrowej" - zaakcentowała.

Pytana o jedną rzecz, która przyspieszyłaby światową cyfryzację, dyrektor ITU wskazała, że zakładając, iż oznacza ona pokonywanie barier w zakresie infrastruktury, łączności, umiejętności, treści, lokalnych języków, taką rzeczą byłoby przyjęcie całościowego podejścia rządów do cyfryzacji.