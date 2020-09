Dystrybucja TikToka i WeChata zablokowana w USA od niedzieli

Dystrybucja TikToka i WeChata w USA ma być zablokowana od niedzieli - podaje w piątek dziennik "Financial Times" powołując się na źródła. Decyzja ma związek z wdrożeniem zapowiadanego jeszcze w sierpniu rozporządzenia wykonawczego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Za wdrożenie rozporządzeń wykonawczych odpowiada amerykańskie ministerstwo handlu, którego zadaniem w obecnej sytuacji jest zobowiązanie firm Apple i Google - operatorów wiodących platform dystrybucji oprogramowania (odpowiednio sklepy z aplikacjami App Store i Google Play) - do wycofania TikToka i WeChata ze swojej oferty.

Ministerstwo nie nakaże jednak firmom wycofania chińskich wersji tych programów z dystrybucji na terenie Chin - twierdzą źródła dziennika.

Decyzja o wycofaniu programów na mocy rozporządzenia wykonawczego prezydenta Donalda Trumpa zapada w czasie, kiedy wciąż toczą się negocjacje firmy Oracle i chińskiej spółki ByteDance (właściciela TikToka) w sprawie wykupu platformy przez amerykańską spółkę. Obie firmy negocjują nadal z administracją Białego Domu, a rozmowy dotyczą szczegółów umowy dotyczącej przejęcia amerykańskiego oddziału TikToka przez Oracle, której ostateczny kształt będzie musiał zostać jeszcze zaaprobowany przez Pekin.

Obie spółki zaproponowały wstępną wersję umowy, na mocy której TikTok stanie się spółką amerykańską, z zarządem składającym się wyłącznie z obywateli USA oraz komisją ds. bezpieczeństwa, której przewodniczyć ma osoba dysponująca odpowiednimi uprawnieniami bezpieczeństwa przydzielanymi przez rządowe organy. ByteDance ma mieć większościowe udziały w nowej spółce. Fakt ten wzbudził niezadowolenie prezydenta USA, który stwierdził, iż nie poinformowano go o szczegółach umowy.

Większościowy pakiet udziałów chińskiej firmy w nowopowstałej amerykańskiej spółce budzi również niepokój niektórych senatorów z USA, którzy uważają, że dzięki temu ByteDance utrzyma kontrolę nad algorytmem odpowiedzialnym za treści proponowane użytkownikom TikToka - donosi "Financial Times".

Według jednego z rozmówców londyńskiego dziennika, obecni użytkownicy będą mogli nadal korzystać z aplikacji zainstalowanych na swoich telefonach - nie wiadomo jednak, jak długo taki stan zostanie utrzymany.

Trump w ubiegłym miesiącu stwierdził, że TikTok stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Aplikacja gromadzi duże ilości danych o swoich użytkownikach, których w USA obecnie jest ok. 100 mln. Według Białego Domu, Pekin może wykorzystywać informacje do celów szpiegowskich, m.in. do monitorowania lokalizacji pracowników administracji federalnej oraz profilowania poszczególnych osób, jak i prowadzenia operacji z zakresu szpiegostwa korporacyjnego.