Dystrybutor sprzętu elektrycznego notuje wzrost sprzedaży, ale dynamika słabnie

Grupa TIM, zajmująca się dystrybucją materiałów elektrotechnicznych poprzez własną platformę e-commerce, zanotowała w czerwcu 5,6-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży. Od początku roku przychody wzrosły już o prawie 29 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2021.

Przychody grupy TIM wzrosły w czerwcu 2022 roku o 5,6 proc. w ujęciu rok do roku, do 116 mln zł. W okresie styczeń-kwiecień przychody wzrosły o 28,7 proc. rok do roku do prawie 740 mln zł.

Co ciekawe, nieznaczny spadek w ujęciu rocznym (o 0,4 proc.) zanotowała sprzedaż za pośrednictwem kanałów e-commerce (wyniosła w czerwcu 76,2 mln zł).

Sprzedaż spółki wciąż rośnie, jednak dynamika w ujęciu procentowym słabnie - w maju sprzedaż wzrosła o 12,5 proc., ale jej sumaryczna wartość była niższa niż w czerwcu (114 mln zł w maju vs. 116 mln zł w czerwcu).

TIM jest notowany na GPW. Kapitalizacja spółki wynosi około 690 mln zł.