Dystrybutor sprzętu IT pokazał nowe dane i od razu stracił na giełdzie

Asbis, notowany na warszawskiej giełdzie dystrybutor sprzętu IT, poinformował o sprzedaży w grudniu 2022 roku. Dane okazały się na tyle rozczarowujące, że akcje spółki w poniedziałkowy (23 stycznia) poranek dotyka największa przecena na całej giełdzie.

Grupa Asbis, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT, poinformowała, że - wedle szacunkowych wyników - w grudniu 2022 roku zanotowała około 303 mln dolarów przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek w ujęciu rok do roku o prawie 25 procent (w grudniu 2021 roku Asbis zanotował prawie 400 mln zł przychodów).

Spółka co prawda zrealizowała prognozę finansową zakładaną na 2022 rok, ale skala spadku przychodów w grudniu spowodowała silną wyprzedaż akcji spółki. Dla porównania, w listopadzie 2022 roku przychody spadły o 10 proc. rok do roku i wyniosły 275 mln dolarów.

W poniedziałek (23 stycznia) około godz. 11.30 kurs Asbisu spada o około 7 proc., najmocniej na całym głównym rynku warszawskiego parkietu, przy relatywnie dużych obrotach, przekraczających 14 mln zł, zdecydowanie najwyższych w indeksie mWIG40, w którym dystrybutor sprzętu IT jest notowany.

Spółka podała, że w grudniu zdecydowanym liderem sprzedaży był Kazachstan, następnie Ukraina, Słowacja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Najlepiej sprzedawały się smartfony, procesory oraz laptopy.

Asbis na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyceniany jest na 1,3 mld zł. Od początku roku akcje spółki potaniały już o ponad 5 proc. (licząc poniedziałkowy spadek), ale w ciągu ostatnich pięciu miesięcy stopa zwrotu wynosi ponad 50 procent.

Przypomnijmy, że zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie - z racji intensywnej działalności na tamtejszym rynku - kurs Asbisu spadł poniżej 10 zł. Obecnie jedna akcja wyceniana jest na nieco ponad 22 zł.