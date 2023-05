Dystrybutor sprzętu IT pokazał sprzedaż. Mieszane odczucia inwestorów

Asbis Enterprises, notowany na warszawskiej giełdzie dystrybutor produktów, rozwiązań i usług IT, według wstępnych danych wypracował w kwietniu 2023 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 183 mln dolarów, co oznacza wzrost o ok. 28 proc. rok do roku.







Kwietniowe dane sprzedażowe Asbisu są o prawie 30 procent lepsze niż przed rokiem, ale jednocześnie najniższe w bieżącym roku kalendarzowym.

Skonsolidowane przychody Asbisu wyniosły w marcu 2023 roku ok. 269 mln dolarów i były o ok. 29 proc. wyższe niż rok wcześniej. W lutym 2023 roku wyniosły ok. 230 mln dolarów i były o ok. 6 proc. niższe niż rok wcześniej, a w styczniu 2023 roku na poziomie ok. 222 mln dolarów (spadek o ok. 8 proc. rok do roku).

Ostatni raz, kiedy spółka zaraportowała przychody miesięczne poniżej 200 mln dolarów, miał miejsce w maju 2022 roku. Wówczas skonsolidowane przychody wyniosły ok. 168 mln dolarów (mniej o 22 proc. rok do roku).

Dla porównania, w najlepszym sezonowo dla spółki miesiącu - grudniu 2022 roku - skonsolidowane przychody wyniosły ok. 303 mln dolarów. W grudniu 2021 roku przychody Asbisu wynosiły aż 396 mln dolarów.

W pierwszym kwartale 2023 roku sumaryczne przychody grupy Asbis zwiększyły się o prawie 4 proc. do 722 mln dolarów, zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 17,4 proc. do 62 mln dolarów.

Grupa Asbis przewiduje, że przychody ze sprzedaży w 2023 roku wyniosą od 3 do 3,2 mld dolarów, a zysk netto od 78 do 82 mln dolarów.

W poniedziałek (22 maja) po publikacji szacunków kurs Asbisu spada o nieco ponad 2 proc., choć w początkowej fazie notowań spadki sięgały nawet 4 procent. Obroty przekraczają 5 mln zł, co pokazuje relatywnie wysoką aktywność inwestorów na walorach spółki.

Kapitalizacja Asbisu to 1,6 mld zł. W 2023 roku akcje spółki podrożały już o 25 procent. Największy udział w akcjonariacie ma prezes - Sergiej Kostewicz, posiadający 36,8 proc. akcji.