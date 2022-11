Dystrybutor sprzętu IT pokazał wyniki sprzedaży. Inwestorzy reagują

Notowany na warszawskiej giełdzie dystrybutor sprzętu IT - Asbis - opublikował szacunkowe dane sprzedażowe za październik. Kurs spółki spada.

Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za październik 2022 roku wyniosły około 200 mln dolarów i były o ok. 19 proc. niższe od przychodów wypracowanych w październiku 2021 roku (246 mln dolarów), podał Asbis.

Inwestorom nie przypadły te dane do gustu. Niespełna godzinę po otwarciu wtorkowych notowań kurs spółki spada o ponad 4 proc., poniżej poziomu 21 zł za akcję. Obroty na walorach Asbisu są wysokie, przekraczają już 3,3 mln zł.

Ostanie pięć miesięcy to systematyczna odbudowa wartości giełdowej Asbisu - spółka zyskała około 80 proc., po wzroście kursu z 12 do 21 zł. Wcześniej, w okresie styczeń - marzec kurs spadł z 20 do 8 zł za akcję. Spółka dużą część zamówień realizowała bowiem na terenach Rosji i Ukrainy i mocno odczuła pierwsze wojenne miesiące.

Wiceprezes spółki, Costas Tziamalis wskazał, że Asbis przeszedł w tym roku gwałtowną, ale bardzo udaną transformację geograficzną, a jego największymi rynkami są teraz: Kazachstan oraz kraje Bliskiego Wschodu.