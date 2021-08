Dziedzic Samsunga opuszcza więzienie. Koreańska gospodarka potrzebuje lidera

13 sierpnia Li Dze Jong, wiceprezes Samsung Electronics i faktyczny lider konglomeratu wyszedł na wolność. W więzieniu spędził siedem miesięcy z rzędu i osiemnaście łącznie, co stanowi prawie dwie trzecie nałożonej na niego kary. Koreański biznesmen znalazł się w grupie 810 więźniów, którzy - z okazji przypadającego na dwa dni później Święta Wyzwolenia (upamiętniającego koniec japońskiej okupacji) - zostali warunkowo zwolnieni z odbywanych wyroków. Na wolności lider Samsunga ma kierować największym koreańskim czebolem w walce o utrzymanie pozycji na globalnych rynkach, a także wspomagać krajowy program szczepień.

Krajowy gigant technologiczny bierze dziś aktywny udział w globalnym wyścigu inwestycyjnym w dziedzinie produkcji półprzewodników, konkurując z chińskimi i tajwańskimi producentami o zachowanie wiodącej pozycji na rynku.Jak podaje Reuters do 2030 roku Samsung planuje wydać aż 150 mld dol. na rzecz rozwoju technologii i możliwości produkcyjnych w tym obszarze. To właśnie lider konglomeratu będzie w znacznej mierze odpowiedzialny za decyzje o kluczowych dla firmy inwestycjach i projektach.Jednocześnie Samsung mierzy się z rosnącą konkurencją na rynku smartfonów - chińscy rywale, jak np. Xiaomi, zapowiadają przejęcie wiodącej pozycji na globalnych rynkach w ciągu najbliższych kilku lat.Od lidera Samsunga oczekuje się także przyspieszenia dostaw szczepionek przeciw Covid-19, które w Korei Południowej produkuje - na zlecenie Moderny - właśnie Samsung Biologics. Koreańczycy liczą, że Li Dze Jong będzie w stanie wynegocjować bardziej korzystne warunki współpracy z amerykańskim koncernem farmaceutycznym, pozwalając na zwiększenie puli szczepionek na użytek w kraju produkcji.Warunkowe zwolnienie z więzienia nie oznacza jeszcze definitywnego powrotu na wolność lidera czebolu. Wciąż prowadzone są śledztwa związane z przestępstwami finansowymi, jakich Li miał dopuścić się przy okazji fuzji spółek należących do grupy Samsung w 2015 r. W obliczu ostatnich wydarzeń trudno jednak wyobrazić sobie możliwość jego powrotu do więzienia.Kolejny raz rządzący Korei Południowej umocnili swe wieloletnie podejście, zgodnie z którym interes narodowy, rozumiany w dużej mierze jako gospodarczy dobrobyt, wymaga wyjątkowego traktowania liderów biznesu - i to się zapewne jeszcze przez lata nie zmieni.