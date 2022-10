Dzięki aktywistom w Iranie działają już pierwsze terminale Starlink

Grupa aktywistów, która chce pozostać anonimowa, wysłała już dziesiątki terminali Starlink do Iranu i zamierza wysłać więcej, są to wysiłki prowadzone niezależnie od rządu USA.

Część terminali już działa i jest używana wewnątrz kraju - poinformował w piątek na Twitterze Karim Sadjadpour, amerykański analityk pochodzenia irańskiego związany z think tankiem Carnegie Endowment.

Jak wiadomo aktywiści podejmują dodatkowe środki ostrożności.

Są chętni do zwiększenia skali do kilku tysięcy terminali w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Starlink w Iranie, to część większej debaty związanej z wyrażaniem wolności słowa w tym kraju

"Od ponad miesiąca trwają wysiłki na rzecz przekazania terminali Starlink do Iranu. Jedna grupa aktywistów, która chce pozostać anonimowa (...), wysłała już dziesiątki terminali do Iranu i zamierza zwiększyć skalę swoich działań" - napisał Sadjadpour.

Analityk zamieścił na Twitterze dwa filmy. Na pierwszym z nich widać terminale rozłożone w pudłach na dywanie, na których umieszczono napis "Mahsa Amini". Jest to imię i nazwisko 22-letniej Kurdyjki, której śmierć w areszcie doprowadziła do wybuchu ogólnokrajowych protestów w Iranie w połowie września. Na drugim filmie widać terminal, który został umieszczony najprawdopodobniej na dachu budynku.

Zaczęły się również pojawiać filmiki, przedstawiające terminale Starlink używane wewnątrz kraju

"Wysiłki są wciąż na bardzo wczesnym etapie, ale stanowią dowód na to, że terminale działają i (aktywiści) twierdzą, że podejmują dodatkowe środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko dla użytkowników. Zaczęły się również pojawiać filmiki, przedstawiające terminale Starlink używane wewnątrz kraju" - przekazał analityk Carnegie Endowment.

Jak dodał, wspomniane wysiłki są niezależne od jakichkolwiek działań rządu USA i są podejmowane "w dodatku do, nie zamiast, wprowadzania innych narzędzi (w tym prywatnej sieci VPN), służących do obchodzenia irańskiej cenzury państwowej". Sadjadpour podkreślił, że "irańskie powszechne zapotrzebowanie na nieograniczony dostęp do internetu jest olbrzymie. iPhone'y, anteny satelitarne i alkohol są zabronione, z czego posiadanie dwóch ostatnich, to czyn karalny, jednak są wszechobecne w Iranie. Dla chcącego...".

Anonimowi aktywiści przekazali Sadjadpourowi, że "bardzo by im pomogło", gdyby Starlink wysłał do Iranu zespół, który pomagałby w rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, logistycznych, finansowych i tych dotyczących bezpieczeństwa.

Odpowiedzialni za transport i uruchamianie starlinków twierdzą, że chcą więcej. "Mimo wyzwań są bardzo zmotywowani"

"Wiele osób, w tym wybitni irańsko-amerykańscy przedsiębiorcy technologiczni, było zaangażowanych w tę kwestię. Jeden powiedział mi, że są chętni do zwiększenia skali do kilku tysięcy terminali w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. To być może ambitny cel, ale mimo wyzwań są bardzo zmotywowani" - poinformował Sadjadpour.

Analityk rozmawiał pod koniec września z Elonem Muskiem, do którego firmy SpaceX należy system sieci satelitarnej Starlink. Musk przekazał mu, że usługi Starlink zostały aktywowane w Iranie, jednak aby działały należy zainstalować w kraju terminale. Jak podał w piątek serwis CNN, Biały Dom prowadzi obecnie rozmowy z Muskiem w sprawie zapewnienia opozycji w Iranie łączności poprzez Starlinki.

W Iranie dochodzi do poważnych zakłóceń internetu, ponieważ tamtejszy reżim stara się ograniczyć możliwość kontynuowania protestów. Wedle danych organizacji Iran Human Righst w demonstracjach zginęło jak dotąd co najmniej 215 osób, w tym 27 dzieci.