Dzień Bezpiecznego Internetu 2020: 72 proc. Polaków zagrożonych w sieci

72 proc. Polaków w internecie czuje się narażonych na nieodpowiednie zachowania innych osób, ataki o podłożu seksualnym lub uderzające w ich reputację - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Microsoft z okazji przypadającego we wtorek Dnia Bezpiecznego Internetu.

Z ankiety przeprowadzonej w 25 krajach wynika, że aż 90 proc. respondentów z Polski cierpiało emocjonalnie i psychicznie z powodu niechcianych kontaktów, mowy nienawiści, złośliwości, trollingu, a także wiadomości o podłożu seksualnym.

Na podstawie badania przygotowano wskaźnik Digital Civility Index (Wskaźnik Cyfrowej Grzeczności), który pozwala zmierzyć i scharakteryzować natężenie interakcji w sieci oraz ocenić je przez pryzmat postrzegania nastolatków i dorosłych w czterech kategoriach: napastliwości, nieodpowiedniego zachowania w internecie, uwarunkowania podłożem seksualnym oraz nastawieniem na działanie wymierzone w reputację użytkowników.

Im wskaźnik cyfrowej grzeczności niższy (w skali od 1 do 100), tym respondenci czują się mniej wystawienie na zagrożenia i wyżej oceniają poziom uprzejmości w sieci w danym kraju. W skali światowej - jak wynika z badania Microsoftu - wskaźnik cyfrowej grzeczności plasuje się na poziomie 70 proc. i jak deklarują eksperci firmy, to pierwszy tak wysoki wynik od czasu rozpoczęcia pomiarów w 2016 roku.

Najniższy wskaźnik cyfrowej grzeczności obecnie ma Wielka Brytania, 52 proc. W Niemczech wskaźnik wynosi 58 proc., w Rosji - 79 proc., a najwyższy odnotowano w Republice Południowej Afryki - 83 proc..

W przypadku Polski wskaźnik osiągnął poziom 72 proc., co pozwoliło na zajęcie 14 miejsca w rankingu 25 państw.

Zdaniem respondentów z Polski nieodpowiednie zachowania innych internautów najczęściej dotyczą wyglądu fizycznego (deklaruje tak 41 proc. badanych). Na kolejnych pozycjach znalazły się polityka (34 proc.), religia (28 proc.), orientacja seksualna (26 proc.) i tożsamość płciowa (20 proc.). Najczęściej zagrożenia w internecie występują w mediach społecznościowych.

Firma Microsoft wnioski z badania ocenia jako "dość pesymistyczne". Mimo tego, jak wskazują eksperci, internauci, którzy wzięli udział w ankiecie pozytywnie wyrażają się o nadchodzącej dekadzie i o tym, co może przynieść przyszłość. Według respondentów, w następnym dziesięcioleciu nastąpi poprawa sytuacji względem zagrożeń w sieci, a połowa ankietowanych uważa, że firmy technologiczne i internetowe stworzą odpowiednie narzędzia i polityki prowadzące do zachęcania internautów do podejmowania bardziej obywatelskich zachowań i postaw.