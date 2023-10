Dziewięciu naukowców z Politechniki Opolskiej w gronie najbardziej wpływowych na świecie

W najnowszym rankingu najbardziej wpływowych naukowców na świecie przygotowywanym przez Uniwersytet Stanforda i wydawnictwo Elsevier znalazło się aż dziewięciu badaczy z Politechniki Opolskiej.

Amerykański Uniwersytet Stanforda co roku przygotowuje ranking dwóch procent reprezentantów świata nauki, po których dorobek inni badacze sięgają najczęściej.

"Zestawienie dotyczy dwóch rodzajów kariery naukowej. Pierwsze z nich ocenia całościowy dorobek naukowców od początku kariery do 2022 roku według indeksu bibliometrycznego (na kryterium oceny wpływa m.in. indeks Hirscha oraz liczba cytowań przez innych autorów), drugie dotyczy tylko osiągnięć naukowych za 2022 rok" - wyjaśnia prof. Grzegorz Królczyk, prorektor Politechniki Opolskiej, który znalazł się w gronie naukowców uwzględnionych w tegorocznym rankingu.

W tegorocznym zestawieniu znalazło się aż dziewięciu naukowców z Politechniki Opolskiej. Wśród wyróżnionych w pierwszej kategorii największą reprezentację ma Wydział Mechaniczny, na którym pracuje prof. Grzegorz Królczyk, prof. Tadeusz Łagoda, prof. Zhixiong Li oraz prof. Wit Grzesik. Kolejnym badaczem ujętym na liście Top 2 procent jest prof. Zbigniew Zembaty i prof. Damian Bęben, obaj z Wydziału Budownictwa i Architektury.

Natomiast w przypadku osiągnięć istotnych za zeszły rok kalendarzowy, w prestiżowym gronie 2 proc. najbardziej wpływowych badaczy jest również prof. Grzegorz Królczyk, prof. Zhixiong Li oraz prof. Wit Grzesik, a także prof. Szczepan Paszkiel z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz prof. Munish Kumar Gupta z Wydziału Mechanicznego.

"Ten ranking to kolejny dowód potwierdzający mocną pozycję Politechniki Opolskiej na świecie. Do tego typu zestawień powinno się podchodzić biorąc także pod uwagę wielkość uczelni. Dziewięć osób dla naszej wielkości uczelni to wynik naprawdę dobry" - ocenił prof. Królczyk.