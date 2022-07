Dżinsy z odpadów po produkcji piwa. Japoński browar testuje nowe możliwości

Pandemia postawiła wiele firm w trudnej sytuacji. Tam gdzie zarządy wykazały się otwartymi umysłami i skłonnością do eksperymentów problemy okazały się szansą. Jednym z takich przykładów jest Sapporo Breweries, jeden z największych producentów piwa w Japonii. Browar postanowił wykorzystać odpady poprodukcyjne do wytwarzania dżinsów, a rezultaty takiego kroku są zaskakujące.

Po produkcji złotego trunku zawsze zostają spore ilości łodyg i liści chmielu oraz osadu słodowego. Ten ostatni wykorzystywany jest do wytwarzania pasz, jednak w Sapporo zdecydowano się użyć produktów ubocznych do wyrabiania tekstyliów. Osad, łodygi i liście chmielu są najpierw przetwarzane na tradycyjny japoński papier washi, cieszący się w ostatnich latach rosnącym zainteresowaniem branży odzieżowej. Wbrew pozorom tkaniny wykonane z washi są mocne i wytrzymałe, a do tego mogą wchłonąć dwa razy więcej wody od bawełny i dużo szybciej oddają wilgoć. W Sapporo z papieru powstaje przędza, tkana następnie w denim, z którego w końcu powstają spodnie sprzedawane pod marką Black Label Malt & Hops JEANS (Handmade).

Początkowo piwne dżinsy miały charakter egzotycznego gadżetu. W sklepie internetowym browaru wystawiono na sprzedaż 30 par spodni w cenie 41800 jenów (1412 zł) za sztukę. Zainteresowanie przeszło wszelkie oczekiwanie, chętnych do kupna było ok. 1600 osób. Dział marketingu natychmiast zwietrzył okazję do promocji piwa i silniejszego związania klientów z browarem. Wąskim gardłem pozostają jednak możliwości produkcyjne. Jak sugeruje nazwa, Black Label Malt & Hops JEANS powstają z odpadów po produkcji ciemnego piwa, którego konsumpcja jest znacznie mniejsza niż piw jasnych. Oczywiście jeśli dzięki dżinsom wzrośnie sprzedaż i produkcja ciemnego piwa, będzie też więcej materiału do wytwarzania spodni.

Sapporo nie jest jedyną japońską firmą idącą tym tropem. Browar nawiązał współpracę z Shima Denim Works z Urazoe na Okinawie. Firma już wcześniej do produkcji tkanin wykorzystywała wytłoki pozostałe po wyciśnięciu soku z trzciny cukrowej. Tego typu działania cieszą się rosnącym zainteresowaniem i wsparciem japońskich konsumentów coraz bardziej wrażliwych na marnowanie żywności. Między rokiem 2015 a 2020 ilość jedzenia wyrzucanego przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa spadła z 64,6 mln ton do 5,22 mln ton. Ograniczenia związane z pandemią jedynie wzmocniły ten trend.

