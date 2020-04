E-commerce szansą dla przedsiębiorców

W obliczu epidemii koronawirusa sprzedaż usług i towarów przez internet dla wielu firm jest szansą na rozszerzenie swojej działalności - powiedział w poniedziałek wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur inaugurując projekt "Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu”.

W poniedziałek odbyła się wideokonferencja prasową poświęconą projektowi "Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu" z udziałem m.in. wiceministra Mazura, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej, wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Pawła Kolczyńskiego, pełnomocnika prezesa rady ministrów ds. GovTech Justyny Orłowskiej a także przedstawicieli OLX i Allegro.

Jak tłumaczy resort rozwoju, inicjatywa ma pomóc przedsiębiorcom, którzy do tej pory prowadzili sprzedaż stacjonarną, zaistnieć w internecie i tam rozszerzać swoje kanały sprzedaży.

"Tarcza antykryzysowa działa. Jest już ponad 1 mln 300 tys. zgłoszeń"- powiedział na wideokonferencji wiceminister. Dodał, że w ubiegłym tygodniu wypłacono ponad 80 tys. zł postojowego, "czyli 2 tys. 80 zł netto dla osób na samozatrudnieniu lub tych, którzy są na umowach cywilno-prawnych".

"Wiemy doskonale, że poza działaniami osłonowymi, takimi jak tarcza, potrzebujemy restartu gospodarki i potrzebujemy koncepcji dla wielu firm. Wiemy już dzisiaj, że wirus będzie z nami dłużej, niżbyśmy chcieli. Wirusolodzy mówią, że 12 miesięcy będzie mniej więcej trwała praca nad szczepionką. Dlatego dla bardzo wielu firm (...) potrzebny jest pomysł na siebie właśnie w realiach tego, co nazywane jest społecznym dystansem" - powiedział wiceminister.

Jak wskazał, e-commerce, czyli sprzedaż usług i towarów przez internet jest naturalnym krokiem do tego, aby wiele firm mogło się tam odnaleźć.

"Znając geniusz Polaków, polskiej przedsiębiorczości, polskiej elastyczności, mamy nadzieję, że polskie firmy będą chciały wykorzystać ten kryzys, jako szansę do tego, żeby przenieść, przynajmniej część swojej działalność do internetu" - powiedział.

Wiceminister przekazał, że w 2018 prawie 17 proc. polskich firm sprzedawało przez internet. "A dzisiaj widzimy - wobec COVID-u, że 38 proc. z nas zrobiło zakupy pierwszej potrzeby przez internet. Widać, że jest ogromny potencjał do tego, żeby dużo więcej sprzedawać przez internet. Cieszymy się, że bardzo wielu przedsiębiorców w ostatnich tygodniach idzie tą drogą. Dlatego bardzo mocni wspieramy ten projekt" - powiedział wiceminister.



Do przeniesienia biznesu do internetu zachęcała także minister Jadwiga Emilewicz.



Jak podkreśliła minister Emilewicz, w obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, kiedy wszyscy musimy stosować się do obostrzeń i zostać w domu, zakupy przez internet stają się skuteczną i przede wszystkim bezpieczną alternatywą. "Dotyczy to zwłaszcza tych produktów, które nie są aktualnie dostępne stacjonarnie, ale także zakupów, po które możemy, ale nie musimy wychodzić z domu" - powiedziała.



Wicepremier dodała, że dzięki sprzedaży internetowej i pracy kurierów e-przedsiębiorcy mogą dotrzeć do klientów, a korzyści z tego są obopólne.



"Wiele małych, średnich i dużych firm korzysta już z wielu rozwiązań zawartych w Tarczy Antykryzysowej, przygotowanej przez polski rząd. Pozwalają one ochronić miejsca pracy i zachować płynność finansową" - zaznaczyła.



Według Emilewicz "przeniesienie swojego biznesu do internetu" może też być jednym ze sposobów na przetrwanie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. "Jest to korzystne zarówno dla przedsiębiorcy, który zachowa możliwość sprzedaży swoich produktów, jak i obywatela. Zakupy może zrobić w sposób łatwy, szybki i przede wszystkim bez wychodzenia z domu" - wskazała.