E-Doręczenia od 1 lutego 2023 roku są obowiązkowe dla nowych przedsiębiorców

Osoby zakładające działalność gospodarczą za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) od 1 lutego 2023 roku będą miały obowiązek podać adres do e-Doręczeń. Oznacza to, że przedsiębiorca przed zarejestrowaniem działalności musi złożyć wniosek o założenie adresu do doręczeń elektronicznych.

E-Doręczenia to rejestrowane doręczenia elektroniczne, czyli usługa, która umożliwi przedsiębiorcom wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji online. Co ważne, wiadomość wysłana z adresu używanego do e-Doręczeń będzie miała takie same skutki prawne, jak list polecony z potwierdzeniem odbioru.