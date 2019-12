E-sport: ośmiu Polaków zagra na igrzyskach WESG w Chinach w marcu 2020 r.

Ośmiu polskich e-sportowców zakwalifikowało się do udziału w czwartej edycji chińskich mistrzostw gier komputerowych World Electronic Sports Games. Polacy w chińskim Chongqing w marcu 2020 r. zagrają w drużynową strzelankę "CS:GO" i indywidualną strategię "SC2".

W drużynowych zawodach FPS (strzelanki z perspektywy postaci) "Counter-Strike: Global Offensive" Polskę będzie reprezentował zespół Illuminar Gaming w dawnym składzie x-kom Team: Oskar "oskarish" Stenborowski (kapitan), Daniel "STOMP" Płomiński, Michał "mono" Gabszewicz, Paweł "innocent" Mocek" i Paweł "reatz" Jańczak". Trenerem zawodników jest Adrian "IMD" Pieper.

Gracze Illuminar Gaming w eliminacjach wschodnioeuropejskich pokonali bułgarskie zespoły Enrage i Skade oraz polskie formacje AGO (ubiegłorocznych reprezentantów Polski w Chinach) i ARCY. Jako jedna z 24 drużyn z całego świata będą rywalizowali w marcu przyszłego roku o nagrody z puli miliona dolarów.

Do udziału w indywidualnych zawodach RTS (strategii czasu rzeczywistego) "StarCraft 2" w Chonqping w europejskich eliminacjach zakwalifikowało się trzech graczy z Polski: Mikołaj "Elazer" Ogonowski (AGO Esports), Grzegorz "MaNa" Komincz (Team Liquid) i Piotr "souL" Walukiewicz (Mkers).

Mimo dobrych wyników rankingowych i sukcesów na innych wydarzeniach "SC2", szansę na udział w finale WESG stracił Artur "Nerchio" Bloch (RedBull). Trzej zakwalifikowani Polacy 3 marca w Chongqing wystąpią wśród 48 zawodników grających w "SC2" o nagrody z puli 300 tys. USD.

Oprócz turniejów głównych czwarta edycja WESG obejmuje również specjalne zawody kobiet w "CS:GO". W eliminacjach do rozgrywek wzięły udział dwa krajowe zespoły, jednak bez powodzenia - zarówno Arcane Wave, jak i Team Saiprah nie wygrały ani jednego meczu. Z mistrzostw odpadł również wielonarodowy zespół Demise z Polką w składzie, który przegrał w decydującej grze kwalifikacyjnej.

Polaków zabrakło w innych kategoriach turniejowych WESG 2019-2020, m.in. w rozgrywkach "Dota 2".

Inaczej niż na większości imprez e-sportowych, na zawodach World Electronic Sports Games (WESG) funkcjonuje podział na reprezentacje poszczególnych państw. W obecnej, czwartej edycji rozgrywek - WESG 2019 z finałami w marcu 2020 r. - złagodzono to ograniczenie, pozwalając, by w kategoriach zespołowych składy mogły obejmować do dwóch graczy innej narodowości niż trzon danej grupy.

Głównym sponsorem mistrzostw WESG jest chiński konglomerat Alibaba Group. Bezpośrednio za organizację wydarzeń odpowiadają należące do holdingu spółki AliSports i operator płatności elektronicznych Alipay.