eBay znosi prowizje dla sprzedawców przenoszących działalność do sieci

Amerykańska platforma e-commerce eBay do 30 czerwca zniesie prowizje pobierane od nowych sprzedawców. Ma to pomóc handlowcom, którzy stracili dochody w wyniku pandemii Covid-19, w przeniesieniu działalności do sieci - informuje portal The Verge.

Uruchomiony przez serwis aukcji internetowych eBay nowy program o nazwie "Up & Running" ma pomóc w kontynuowaniu online przynajmniej części działań sprzedawcom stacjonarnym zmuszonym zawiesić albo ograniczyć działalność w wyniku kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19. W ramach projektu firma zapowiedziała, że do 30 czerwca zrezygnuje z pobierania od nowych sprzedawców na platformie prowizji za sprzedane towary.

Oprócz zawieszenia opłat, eBay oferuje handlowcom możliwość bezpłatnej sprzedaży produktów w ramach eBay Store przez trzy miesiące. Normalnie usługa ta kosztuje ok. 22 USD miesięcznie przy rocznej subskrypcji. W ramach tej oferty sprzedawcy mogą oferować klientom np. obniżenie kosztów wysyłki i dodatkowe korzyści.

Amerykańska platforma zapowiedziała również, że zorganizuje dla nowych partnerów darmowe seminaria edukacyjne online, indywidualne programy wsparcia oraz możliwość kontaktu z doświadczonymi sprzedawcami. Ma to pomóc zwłaszcza tym firmom, które nigdy wcześniej nie zajmowały się handlem elektronicznym, w poznaniu branży. Dodatkowo eBay zamierza wyróżnić nowych sprzedawców, a zwłaszcza niewielkie firmy, na swojej stronie głównej, żeby w ten sposób wypromować je wśród kupujących.

Jak jednak zauważa portal The Verge, oferta ma kilka kruczków. Po pierwsze, eBay tak naprawdę deklaruje, że zrezygnuje z pobierania prowizji jedynie od 500 pierwszych produktów sprzedanych w okresie promocji. Oznacza to, że jeśli sklep zrealizuje ponad pół tysiaca zamówień, od kolejnych będą już naliczane opłaty. Po drugie, oferta dotyczy jedynie subskrypcji firmowych założonych na eBayu - nie mogą z niej skorzystać prywatni sprzedawcy. Program jest ponadto ograniczony do nowych partnerów - nie mogą z niego skorzystać żadne firmy, które już posiadają konto na platformie.