EBI współfinansuje budowę czterech farm wiatrowych w Wielkopolsce

Europejski Bank Inwestycyjny wraz z niemieckim Landesbank Baden-Wuerttemberg przekazały po 184 mln zł kredytów na dofinansowanie budowy i eksploatacji czterech farm wiatrowych w województwie wielkopolskim. Farmy buduje niemiecka firma wpd.

Jak poinformował w czwartek EBI, instalacje wiatrowe o łącznej mocy 102,5 MW powstaną w lokalizacjach Jarocin-Koźmin, Jarocin Wschód, Krotoszyn i Słupca-Kołaczkowo w rejonie Poznania.

"Polska stara się zmniejszać swoją zależność od węgla, a jednocześnie tworzyć nowe miejsca pracy w sektorze energetycznym" - powiedziała wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność operacyjną w Polsce Teresa Czerwińska. "Energia wiatrowa ma w naszym kraju największy potencjał wzrostu ze wszystkich odnawialnych źródeł energii, dlatego EBI chętnie wspiera przemiany w tej dziedzinie" - dodała Czerwińska.

Finansowanie EBI jest objęte gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

"Dzięki wsparciu UE około 60 tys. polskich gospodarstw domowych uzyska dostęp do czystej energii. To przykład wymiernych korzyści, jakie może przynieść Polakom Europejski Zielony Ład. Każda tego rodzaju inwestycja przybliża nas o krok do celu, jakim jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r." - powiedział europejski komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni.

Dla Landesbank Baden-Wuerttemberg to pierwsza sfinansowana inwestycja w OZE w Polsce. Niemiecka firma wpd przypomniała z kolei, że od lat 90. XX wieku wybudowała i uruchomiła na całym świecie instalacje wiatrowe o łącznej mocy przekraczającej 4 GW, a EBI wspierał już wcześniej przedsięwzięcia w dziedzinie morskiej energii wiatrowej realizowane przez nią we Francji i w Niemczech.