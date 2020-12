Edukacyjny startup Novakid zebrał 4,25 mld dolarów

Novakid to zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych internetowa platforma edukacyjna ESL (English as a Second Language – angielski jako drugi język), oferująca dzieciom w wieku 4-12 lat indywidualne lekcje z certyfikowanymi native speakerami. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa.

Novakid Inc. to internetowa szkoła językowa założona w 2017 roku w Stanach Zjednoczonych, która pomaga dzieciom w wieku 4-12 lat w nauce języka angielskiego online.

Obecnie Novakid świadczy usługi dla uczniów z ponad 30 krajów, w tym Polski, Rosji, Hiszpanii, Niemiec i Turcji.

Firma wykorzysta pozyskany kapitał do wspierania swojego wzrostu poprzez rozwój działań marketingowych i dalszych innowacji produktowych

Novakid jest już obecny w 30 krajach