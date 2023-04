EEC 2023: Cyfrowy potencjał czy cyfrowe zagrożenie?

W jaki sposób firmy mogą wyprzedzać trendy? Muszą oswoić się ze stałą gotowością do zmiany - przede wszystkim zmiany cyfrowej. Tym bardziej, że tempo tych zmian stale rośnie.

Czy odpowiedzią na światowy kryzysy gospodarczy jest cyfryzacja? Zdecydowanie tak – jednym głosem mówią uczestnicy sesji "Technologie, innowacje, digitalizacja" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Moja obserwacja jest taka, że firmy, które postawiły na technologię, wygrywają w trudnych i zmieniających się gwałtownie czasach. Nowe technologie przyczyniły się do wzrostu wydajności i konkurencyjności. Doświadczenia firm wskazują na to, że transformacja cyfrowa umożliwia lepsze odniesienie się do rzeczywistości i jej wyzwań – mówi Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoftu w Polsce.

Równocześnie kluczowe pozostają potrzeba edukowania i inwestowania. Problem w tym, że – jak mówi Dominika Bettman, Polska na tle regionu wypada nieco słabiej niż inne kraje, inwestując w rozwój technologiczny o 7 proc. poniżej średniej europejskiej.

Obszary cyfrowego świata o szczególnym znaczeniu dla gospodarki i życia codziennego rozwija intensywnie przemysł, choć niekoniecznie ten tradycyjny. Wiele przedsiębiorstw wciąż nie potrafi wejść na wyższy, osiągnięty już prze konkurencję poziom rozwoju.

- Priorytetem, patrząc na wydarzenia ostatnich dwóch lat, jest agregacja i wykorzystanie danych. Obserwujemy rynek przemysłowy w Polsce i nie tylko, widzimy, że firmy które stawiają na rozwiązania cyfrowe są w lepszej pozycji, wręcz uprzywilejowanej niż te, które tego nie robią - mówi Michał Kot, dyrektor sprzedaży Digital Industries w Siemens Polska.