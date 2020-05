EEC Online: cyfryzacja i start-upy w dobie pandemii

Cztery debaty European Tech and Start-up Days i łącznie aż 20 sesji, webinarów, prezentacji, wystąpienia key speakerów, dynamiczne dyskusje wśród praktyków i ekspertów, mnóstwo wiadomości i prezentacje różnych punktów widzenia - to właśnie EEC Online - wydarzenie po raz pierwszy zorganizowane zdalnie i dostępne w 100 proc. w internecie.

i Paweł Sieczkiewicz, CEO Telemedi.co. Sesję live poprowadzi m.in. Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments.20 maja, trzeciego dnia EEC Online, w godz. 10.45-12.15, zaplanowano debatę dotyczącą e-commerce. Jej tematy to cyfrowa rewolucja w handlu, online gwiazdą wzrostów - co z handlem tradycyjnym, e-grocery - zainteresowanie przerosło możliwości, łańcuchy dostaw: krótsze, bardziej elastyczne, bezpieczniejsze, logistyka dostaw - wrażliwy partner, e-handel napędza popyt na magazyny, nowe i starsze narzędzia: płatności online, click&collect, dostawy bezstykowe oraz e-konsument w kwarantannie.Sesja rozpocznie się od wystąpienia live Natalii Hatalskiej, CEO i założycielki infuture.institute, następnie debatować będą: Jacek Kujawa, wiceprezes LPP, Bartosz Traczyk, prezes ING Usługi dla biznesu, Grzegorz Wachowicz, dyrektor ds. handlu i marketingu RTV EURO AGD i Damian Zapłata, Chief Commercial Officer, członek zarządu Allegro. Panel zakończą rozmowy z Kamilem Szymańskim, dyrektorem działu powierzchni magazynowych i przemysłowych Savills i Szymonem Mordasiewiczem, Commercial Directorem Panelu Gospodarstw Domowych w Polsce, GfK Polonia.W całym EEC Online w blisko 20 debatach, udział weźmie ponad 120 panelistów, wśród których znajdują się m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, reprezentanci polskiego rządu, ekonomiści, eksperci i praktycy. Internetowa edycja Kongresu odbędzie się w dniach 18-20 maja 2020 roku. Omówione zostaną dziedziny, w których dokonają się największe zmiany, sytuacja na rynku pracy, popyt na energię, cyfryzacja, rynek start-upów oraz wnioski z pandemii, które warto aktualnie formułować.EEC Online odbywać się będzie poprzez stronę www.eecpoland.eu. Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem.European Tech & Start-up Days towarzyszy Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (EEC - European Economic Congress). Organizację największej imprezy biznesowej Europy Centralnej w dotychczasowej formule Grupa PTWP planuje w dniach 2-4 września br. Data European Tech and Start-up Days to 3-4 września 2020 r.