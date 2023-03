EEC Startup Challenge 2023: najlepsza setka pomysłów w dalszej rywalizacji

Tegoroczny, organizowany przez Grupę PTWP konkurs EEC Startup Challenge, którego finał obserwować będziemy podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26.04.2023 r.), raźno kroczy naprzód. Niedawno zakończył się pierwszy etap selekcji.

W tym roku do rywalizacji w EEC Startup Challenge 2023 zgłosiło się aż 211 startupów. Spośród tego grona jurorzy wyselekcjonowali grupę 101 najlepszych (końcowe miejsca z punktacją ex aequo), ocenianych według precyzyjnie zarysowanych kryteriów.

Drugi etap selekcji - czyli w stronę finałowej piętnastki

Teraz do dzieła przystąpili kolejni eksperci, których punktację dodamy do oceny poprzedników. Chodzi oczywiście o to, by maksymalnie zredukować ryzyko błędów, a także zobiektywizować sumaryczny punkt widzenia.

Ze wstępnie wyselekcjonowanego peletonu do końca marca 2023 r. wyłoni się grupa 15 finalistów – po trzech w pięciu kategoriach: MODERN ECONOMY (przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja), ENVIRONMENT (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów), HEALTH & BIOTECHNOLOGY (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia), BUSINESS PROCESSES (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR) i CLIENT & LIFESTYLE (handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego).

Potem – już podczas wielkiego katowickiego spotkania biznesu – kolejne grono jurorów wysłucha na żywo prezentacji superfinalistów, zada im pytania i wybierze w każdej z kategorii zwycięzcę.

Kreatywne, innowacyjne spółki i ich liderzy nawiązują dialog z zarządami firm z menedżerskim doświadczeniem, zasobnych w kapitał

Ideą tej wielkiej, międzynarodowej giełdy nowatorskich projektów młodych firm pozostaje łączenie kreatorów innowacyjnych pomysłów z tymi, którzy poszukują inspiracji i nowych możliwości inwestowania.

Właśnie w Katowicach, podczas EEC Startup Challenge kreatywne, innowacyjne spółki i ich liderzy nawiązują dialog z zarządami firm z menedżerskim doświadczeniem, zasobnych w kapitał, zainteresowanych technologicznymi nowościami. Z inwestorami finansowymi. Z aniołami biznesu. Z agendami państwa. Z mentorami i ekspertami. Z mediami. I między sobą.

Udział w EEC Startup Challenge, a zwłaszcza kwalifikacja do finałów czy też zdobycie lauru mogą być ważnym krokiem na drodze rozwoju. Świadczą o tym historie wielu odnoszących rynkowe sukcesy startupów.

Przypomnijmy tylko ubiegły rok... The True Green został uhonorowany za stworzenie substytutu drewna w formie tarcicy (z wykorzystaniem konopi włóknistych). A efekt?

- Fakt, że zostaliśmy laureatem zeszłorocznego konkursu EEC Startup Challenge znacząco przyczynił się do budowy rozpoznawalności spółki. Wzrosło zainteresowanie - zarówno ze strony mediów, jak i inwestorów. Dostaliśmy swego rodzaju "boost marketingowy", a to bardzo wspomogło procesy rekrutacyjne technologów i menedżerów, którzy przekonali się, jak dużym potencjałem obdarzony jest nasz projekt. Finalnie otrzymaliśmy również rundę inwestycyjną - na kwotę ponad miliona złotych – tak Piotr Pietras, prezes The True Green mówi o tym, jak zmieniło się postrzeganie jego firmy.

Zapraszamy i na finały podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (drugiego dnia EEC - 25.04.2023 r.), i w ogóle do śledzenia wyników rywalizacji. My już wiemy, że poziom jest wysoki, a pomysły nierzadko zupełnie nowatorskie. Warto się o tym przekonać samemu.