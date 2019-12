Egipski urząd antymonopolowy zgodził się na przejęcie Careema przez Ubera

Egipski organ antymonopolowy Egyptian Competition Authority (ECA) wyraził zgodę na przejęcie przez amerykański koncern Uber regionalnego rywala firmy Careem – podała agencja Reutera. Według rzecznika Ubera firma z zadowoleniem przyjęła decyzję ECA.

W marcu 2019 r. koncern ogłosił, że za 3,1 mld dolarów przejmuje firmę Careem, działającą w 15 państwach na Bliskim wschodzie. Jak zauważyła agencja, zgoda ECA na połączenie firm jest dla amerykańskiego koncernu zwycięstwem, którego Uber potrzebował po serii decyzji innych państw i miast o zakazie świadczenia usług przez spółkę.

Przewoźnik z USA musi jednak dostosować się do warunków, mających ograniczyć szkody dla konkurencji. W ramach szeregu zobowiązań, spółka z siedzibą w San Francisco zgodziła się zrezygnować z zapisów o gwarancji wyłączności partnerów i pośredników oraz zmniejszyć bariery wejścia na rynek.

Koncern ma wyznaczyć do zaakceptowania przez ECA niezależnego członka zarządu, który będzie odpowiadał za przestrzeganie warunków określonych przez urząd. Ponadto co miesiąc będzie udostępniać do kontroli losowe dane nt. świadczonych w tym okresie usług.

Uber musi przestrzegać zobowiązań przez pięć lat od zamknięcia transakcji lub do czasu osiagniecia przez przewoźników na pokrywających się obszarach, z wyjątkiem Kairu i Aleksandrii, poziomu 20 proc. przejazdów tygodniowo indywidualnie lub 30 proc. łącznie.

Umowa o przejęciu Careema ma zostać sfinalizowana w styczniu 2020 r. Termin ten zależy jednak od decyzji organów regulacyjnych na obszarze działania firmy, założonej w 2012 r. w Dubaju. Spółka stanie się całkowicie zależna od Ubera, ale nadal będzie działać jako odrębna marka z oddzielnym zarządem. Na czele Careema pozostanie założyciel firmy i jej dotychczasowy dyrektor generalny Mudassir Szeika.