Eksperci prognozują na 2020 r. kolejny spadek sprzedaży samochodów w Rosji

Rosyjski rynek po raz drugi odnotuje roczny spadek sprzedaży samochodów - wynika z prognoz stowarzyszenia europejskich firm działających w Rosji (AEB) na 2020 rok. Jak przewidują eksperci, tym roku do klientów w Rosji trafi 1,72 mln pojazdów, o 2,1 proc. mniej niż w 2019 r.

Z prognoz AEB dla rosyjskiego rynku wynika, że jest on na kursie spadkowym mimo 2,3-proc. wzrostu sprzedaży samochodów w grudniu rok do roku i 6,4-proc. wzrostu względem listopada. W 2019 r. w Rosji odnotowano roczny 2,3-proc. spadek sprzedaży samochodów do 1,76 mln egzemplarzy, podczas gdy w 2018 r. wzrosła ona o 13 proc. - podało AEB.

Według prezesa stowarzyszenia Joerga Schreibera rok 2019 okazał się trudniejszy niż oczekiwano. Jak podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, rosyjski rynek motoryzacyjny "pozostaje niewielki i niższy niż jego potencjał".

Największy rosyjski producent pojazdów AvtoVAZ, do którego należy marka Łada, również przewiduje, że lokalny rynek motoryzacyjny ponownie skurczy się w 2020 r., głównie z powody malejących dochodów klientów - podał serwis.

Największy wzrost sprzedaży w Rosji w 2019 r. odnotowało niemieckie BMW (wzrost o 17 proc.) i Mercedes-Benz (wzrost o 11 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się Skoda (9 proc.) i Renault (6 proc.).

Wśród pięciu najlepiej sprzedających się w Rosji marek, tylko rodzima Łada odnotowała w ubiegłym roku wzrost (1-proc.). Kia sprzedała o 1 proc. samochodów mniej niż w 2018 r., sprzedaż Hyundaia utrzymała poziom sprzed roku, a Toyota i VW dostarczyli klientom w Rosji kolejno o 5 proc. i 2 proc. samochodów mniej.