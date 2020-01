Eksperci: Rozwój 5G i analiza danych kluczowe dla monitoringu flot samochodowych

Gromadzenie i analiza danych oraz rozwój sieci 5G będą w najbliższych latach kluczowe dla monitoringu flot pojazdów. Zdaniem ekspertów Verizon Connect pozwoli to firmom jeszcze szybciej podejmować kluczowe decyzje biznesowe .

Dostawca platformy flotowej Verizon Connect wyróżnił 5 trendów na 2020 r. w obszarze motoryzacji i przemysłu transportowego: wykorzystanie materiałów wideo jako bazy danych, wdrożenia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na szerszą skalę niż dotychczas, planowanie rozwiązań zarządzania flotą z wykorzystaniem 5G, zwiększanie się liczby samochodów elektrycznych na drogach, a także dalszy rozwój technologii autonomicznej jazdy.

Według Verizon Connect w 2020 r. można spodziewać się dalszego rozwoju inteligentnej analizy danych wideo, co będzie kolejnym krokiem w ewolucji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT). W przemyśle transportowym można wykorzystywać wideo na różne sposoby, związane m.in. z bezpieczeństwem kierowców, wydajnością transportu oraz pojazdami bezzałogowymi. Natomiast w krótszej perspektywie można oczekiwać, że dane wideo zapewnią szerszy obraz sytuacji, co przełoży się na podniesienie bezpieczeństwa kierowców i transportu, a dodatkowo będzie chronić flotę firmy - podkreślają eksperci.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe już teraz wykorzystywane są w przemyśle transportowym. Te zaawansowane technologie będą wdrażane na coraz szerszą skalę, gdyż firmy i floty zaczną stawiać na większą produktywność i bezpieczeństwo. Przedsiębiorstwa, które będą nadążać za rozwojem techniki, zaczną zyskiwać przewagę nad konkurencją w swojej branży, co ostatecznie doprowadzi do popularyzacji nowych rozwiązań - wskazuje Verizon Connect.

Obecnie samochody elektryczne to tylko mały odsetek wszystkich pojazdów na drogach. W 2019 r. było ich około 3,2 mln, jednak do 2030 r. liczba ta ma wzrosnąć do 26 mln. Jak zapewniają eksperci, wraz z ekspansją tego segmentu, monitoring floty obejmie też dane unikatowe dla segmentu pojazdów elektrycznych, np. czas ładowania, średnie zużycie kilowatogodzin czy położenie najbliższej stacji ładowania.

Ekosystem pojazdów łączących się z internetem stale się rozwija. Już dzisiaj zaawansowane systemy wspierania kierowcy (ADAS) są standardem w większości samochodów i zwiastunem przyszłości systemów AV, które nadejdą w kolejnych dekadach. Natomiast wdrażanie technologii 5G to znaczący krok w kierunku urzeczywistnienia się ruchu autonomicznego. W krótkiej perspektywie firmy powinny inwestować strategicznie, aby czerpać korzyści z technologii autonomicznej - zaleca Verizon Connect. Rozwiązania te mogą pozytywnie wpłynąć na wydajność, produktywność i bezpieczeństwo flot oraz pracowników mobilnych.

Wraz z pojawianiem się sieci 5G, urządzenia połączone jeszcze mocniej przekształcą i usprawnią poruszanie się po drogach. 2020 będzie w niektórych krajach rokiem eksperymentów i planowania rozwiązań zarządzania flotą z wykorzystaniem 5G. Dzięki tej technologii drastycznie zwiększy się ilość i prędkość przesyłania danych przez sieci mobilne, co umożliwi powstanie bardziej inteligentnej infrastruktury. Według ekspertów 5G ma potencjał do usprawnienia niemal wszystkiego - od kanałów wideo i czujników, po analizę danych w czasie rzeczywistym. Oznacza to nowe możliwości w zakresie transportu, ruchu autonomicznego, zarządzania ruchem drogowym oraz bezpieczeństwa na drogach.