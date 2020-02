Ekspert: Komisja Europejska słusznie tworzy ramy prawne dla AI

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) będzie możliwy tylko, jeśli ludzie i firmy będą mogli korzystać z niej w łatwy i odpowiedni sposób. Niezbędne jest zaufanie i właśnie temu mają służyć regulacje proponowane przez Komisję Europejską – mówi PAP dr hab. Dominik Ślęzak, ekspert ds. AI.

PAP: KE po raz pierwszy w historii przedstawiła wstępne propozycje ram prawnych ws. sztucznej inteligencji. Czy takie regulacje są faktycznie potrzebne?

dr hab. Dominik Ślęzak - Tak, i będą coraz bardziej potrzebne wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i coraz częstszym jej wykorzystaniem. KE wyszła ze słusznego założenia, że AI to technologia o ogromnym potencjale i warto, aby Unia walczyła o pozycję lidera w globalnym wyścigu. Długofalowy rozwój technologii AI będzie jednak możliwy tylko, jeśli ludzie i firmy będą mogli z niej w łatwy, ale też odpowiedni sposób korzystać, a do tego potrzebne jest zrozumienie i zaufanie. Właśnie zaufaniu mają służyć ramy zaproponowane przez KE.

PAP: KE zapewnia, że nie chce blokować innowacyjności. Czy faktycznie można mówić o takim zagrożeniu?

D.Ś. - Jak sama KE pisze, we współczesnym świecie nie ma AI bez danych. Patrzę więc na propozycje KE dotyczące sztucznej inteligencji w połączeniu z planem utworzenia największego na świecie wspólnego rynku danych, który jest rewolucyjny i może bardzo mocno wspierać innowacyjność europejskiej gospodarki. Ponadto, regulacje mogą mieć paradoksalnie pozytywny wpływ na innowacyjność - biznes będzie w końcu wiedział, w jaki sposób może działać, aby nie ponosić ryzyka prawnego, czy ekonomicznego.

PAP: Jak biznes zapatruje się na propozycje KE ws. regulowania wykorzystania sztucznej inteligencji?

D.Ś. - Fundamentem dla wykorzystywania tego typu metod jest dostęp do dużych, dobrych jakościowo danych, na których można trenować modele AI. Dotyczy to szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, które bez dostępu do tak zwanych danych treningowych nie są w stanie konkurować ze światowymi potentatami technologicznymi. A zatem jestem przekonany, że biznes odbierze te regulacje jako szansę na krok w dobrym kierunku.

PAP: Jakie są największe obawy?

D.Ś. - Oczywiście to dopiero początek drogi, widać zarys strategii - i jest to według mnie strategia słuszna. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Przykładowo, trudno będzie stworzyć szczegółowe regulacje od razu - spodziewam się raczej, że będzie to proces iterowany, że trzeba będzie przygotować się na poprawki. Co więcej, pozostaje pytanie, czy faktycznie uda się połączyć działania różnych państw Unii, tak by stworzyć realną konkurencję dla USA i Chin. I czy firmy z tych krajów nie zwiększą swojej przewagi korzystając z europejskiego rynku danych. Warto tu w szczególności zauważyć, że np. w USA małe i średnie przedsiębiorstwa są tak samo "głodne dużych danych", jak i w Europie. A zatem ważne jest, co dokładnie będzie oznaczał data market, jak będzie zarządzana wartość danych.

PAP: KE chce, żeby wszelkie wykorzystanie AI było nadzorowane przez człowieka. Czy to jest realne do osiągnięcia?

D.Ś. - Bieżące nadzorowanie wszystkich systemów AI przez ludzi byłoby bardzo trudne w realizacji, ale według mnie propozycje KE mają na celu coś innego - chodzi o takie projektowanie sztucznej inteligencji, aby ludzie mogli prześledzić i zrozumieć każdą z podjętych decyzji, żeby istniała przejrzystość zasad, w oparciu o które system działa, żeby metody AI mogły wręcz korzystać z ludzkiej wiedzy do nieustannej poprawy swego działania. I te warunki da się zrealizować. Zagadnienia "wyjaśnialności", "przewidywalności", czy w jakimś sensie "ludzkości" algorytmów należą obecnie do gorąco dyskutowanych w branży AI.

