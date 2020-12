Ekspert: rok 2020 to symboliczny początek nowej ery trendów technologicznych

Rok 2020 to symboliczny początek nowej ery trendów technologicznych, które wymuszą w nowym roku 2021 inne spojrzenie na to, jak należy prowadzić biznes - ocenia dyrektor sprzedaży w regionie Europy Wschodniej firmy Poly Jakub Abramczyk.

Zdaniem Abramczyka w nadchodzącym roku Polacy będą poszukiwali możliwości wynajmu długoterminowych, "osobistych" powierzchni biurowych, które będą mogły służyć im za miejsce wykonywania obowiązków służbowych po przeniesieniu do modelu pracy zdalnej. Ekspert podkreśla, że widoczny w Polsce stał się w mijającym roku trend relokacji młodszych osób do innego miasta niż to, w którym mieszkali przed epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Z powodu obowiązujących restrykcji sanitarnych dużą popularnością w takich wypadkach cieszą się mniejsze skupiska osób, w tym wsie.

Abramczyk ocenia, że koronawirus w 2020 r. sprawił, iż wiele firm kładzie nacisk na "efekt współpracy", nie zaś na liczbę odbytych spotkań, co było charakterystyczne dla kultury korporacyjnej przed epidemią. Obecnie niemal każda firma korzysta z jednego z dostępnych na rynku systemów komunikacji zunifikowanej, które służą do kontroli pracy zdalnej. Mijający rok przyniósł również gwałtowny wzrost popularności usług komunikacji audio i wideo oraz oprogramowania do obsługi współpracy na odległość. "Boom ten będzie trwał również w przyszłym roku, bo nawet jeśli uda nam się wrócić do normalności, którą znamy sprzed pandemii, podróże służbowe nie będą wyglądały tak, jak wcześniej" - ocenił ekspert.

W opinii Abramczyka zarządzający firmami będą poważniej przyglądali się śladowi węglowemu generowanemu przed pandemią przez liczne wyjazdy służbowe, a wielu z nich będzie wcielało w nadchodzącym roku w życie zalecenia naukowców zmierzające do ograniczenia ruchu lotniczego i przeniesienia spotkań służbowych na trwałe do rzeczywistości zdalnej.

W przyszłym roku w opinii związanego z firmą Poly fachowca będzie zacierała się dalej granica między konsumentami a prosumentami. Wykorzystanie nowych technologii w życiu osobistym i zawodowym będzie owocowało zwiększonym popytem na urządzenia elektroniczne o charakterze spersonalizowanym, a sama indywidualizacja technologii sprawi, że konsumenci będą nią bardziej usatysfakcjonowani i chętni do testowania nowych produktów. Oprogramowanie i aplikacje mają być według Abramczyka projektowane z myślą o kompatybilności międzybranżowej, a ci dostawcy usług cyfrowych, którzy nie będą potrafili dostosować się do nowych trendów na rynku, będą z niego powoli znikali.

Jednym z najważniejszych trendów kształtujących przyszły rok będzie utrzymanie się modelu pracy hybrydowej. Dlatego - jak wskazuje specjalista - w przyszłym roku ludzie będą największym atutem każdego biznesu, który będzie decydował o jego rynkowej przewadze. "Wysiłek działów kadr każdej organizacji włożony w budowanie kultury pracowniczej w 2020 r. otwiera drogę dla przyszłości pracy, a elastyczność dotycząca miejsca jej wykonywania jak i kultury organizacji będzie rosnąć w siłę" - twierdzi Abramczyk.