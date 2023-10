Eksperymenty polskich badaczy wkrótce mogą zostać przeprowadzone w kosmosie. Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) opublikowała wstępną listę eksperymentów do przeprowadzenia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej podczas polskiej misji kosmicznej - poinformowała Fundacja Empiria i Wiedza w komunikacie prasowym.

"Od lekarstw na raka po mechanizmy dla górnictwa kosmicznego - te eksperymenty polskich badaczy już wkrótce mogą zostać przeprowadzone w kosmosie. To jednak nie jedyna szansa na wysłanie swojego pomysłu w kosmos. Nadal trwa konkurs Direction: Space, do którego wciąż mogą zgłaszać się studenci i doktoranci różnych kierunków - także tych na co dzień niekojarzących się z kosmosem" - poinformowała Fundacja w komunikacie.

Jak przekazano, Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) opublikowała wstępną listę eksperymentów do przeprowadzenia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej podczas polskiej misji kosmicznej. Aż 8 spośród 18 finałowych projektów zostało zgłoszonych przez uniwersytety z całego kraju. Naukowcy chcą m.in. testować mechanizmy dla górnictwa kosmicznego, sprawdzać skuteczność lekarstw zwalczających komórki rakowe w stanie nieważkości i badać nanomateriały na potrzeby misji kosmicznych.

Fundacja przekazała, że kilka miesięcy temu polski lot w kosmos został oficjalnie potwierdzony.

Jak powiedział, cytowany w komunikacie, prezes POLSA, prof. Grzegorz Wrochna: "(...) polscy naukowcy i inżynierowie uzyskają dostęp do tego olbrzymiego laboratorium kosmicznego, oferującego warunki, jakich nie sposób osiągnąć na ziemi".

Nabór pomysłów zorganizowany został przez Europejską Agencję Kosmiczną i Polską Agencję Kosmiczną, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

"Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania naborem, ale liczba i dojrzałość nadesłanych propozycji pozytywnie nas zaskoczyła" - skomentował prof. Wrochna. Jak przekazano, blisko połowa wszystkich eksperymentów zakwalifikowanych do finału zgłoszona została przez polskie uniwersytety.

"Ogromnie się cieszę, że młodzi ludzie interesują się potencjałem, jaki daje obecność ludzi w kosmosie. Chcemy, żeby polski lot w kosmos był tylko początkiem. Dlatego już teraz chciałbym zaprosić studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania kolejnych eksperymentów, które w przyszłości mogą zostać wykonane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej" - powiedział, cytowany w komunikacie, Sławosz Uznański, astronauta projektowy ESA, który, jako drugi Polak w historii, ma szansę polecieć w kosmos.

Aby ułatwić młodym osobom rozpoczęcie kariery w branży kosmicznej, Sławosz Uznański zainicjował konkurs Direction: Space. To konkurs, w którym studenci I, II i III stopnia studiów mogą wygrać granty na rozwój swoich projektów badawczych pod okiem wybitnych ekspertów, a nawet przetestować swoje rozwiązania w trakcie wizyty studyjnej w CERN i ośrodkach Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Studenci mogą zgłaszać propozycje eksperymentów z takich obszarów jak biologia i biotechnologia, badania środowiskowe, edukacja, psychologia człowieka, fizyka oraz rozwój nowych technologii. Zgłoszenia można składać do 10 listopada 2023 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.direction.space.

Organizatorami konkursu Direction: Space są Fundacji Empiria i Wiedza oraz Fundacji New Space. Konkurs jest organizowany w partnerstwie z inicjatywą Europejskiej Agencji Kosmicznej Direction Earth/Space, Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN i studiem Science Now. Patronatu honorowego konkursowi udzielili: Prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego i Polska Agencja Kosmiczna.